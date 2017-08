- Arsenal selger Oxlade-Chamberlain til Chelsea

Ifølge en rekke britiske medier skal klubbene være enige om en avtale for spilleren verdt 35 millioner pund.

The Mirror, The Telegraph, Daily Mail og Sky Sports melder alle det samme mandag kveld:

Chelsea og Arsenal er nå enige om en overgang verdt 35 millioner pund for Alex Oxlade-Chamberlain (24).

Avslo gigantlønn

Spilleren har bare ett år igjen av kontrakten med rødtrøyene og har foreløpig nektet å skrive under på en forlengelse.

Sky Sports hevder den medisinske testen kan bli gjennomført mens spilleren deltar på landslagssamling den kommende uken.

Ifølge The Telegraph gjenstår det også at spiller og klubb blir enige om de personlige betingelsene før en overgang går i boks.

Oxlade-Chamberlain kom til Arsenal fra Southampton i 2011 og har gått gradene i klubben. Arsenal skal ha strukket seg langt for å beholde ham, men et siste kontraktsforslag verdt 180.000 pund i uken var ikke nok til å sikre en forlengelse.

Dermed skal Arsene Wenger & co. ha bestemt seg for å fylle på bankkontoen nå i stedet for å gi ham bort gratis neste sommer.

Landslagsspiller

24-åringen har totalt spilt 132 kamper i Premier League og scoret ni mål. Han har 27 landskamper og seks nettkjenninger for England.

Senest i helgen startet han for Arsenal i 0-4-tapet mot Liverpool, et tap som gjorde vondt for de rød-hvite fra nord-London.

Nå tyder mye på at karrieren fortsetter i en ny del av byen.