- Bernardo Silva på plass i Manchester

Monaco-stjernen Bernardo Silva skal fredag være på plass i Manchester for å sluttføre en overgang til Premier League-klubben Manchester City.

Det melder Manchester Evening News.

Avisen skriver at den profilerte playmakeren landet i Manchester torsdag kveld og at han kom til England med fly fra spanske Mallorca.

Det meldes at Josep Guardiola ønsker å gjøre portugiseren til sin første signering denne sommeren og ifølge Daily Mail skal overgangssummen ligge på rundt 60 millioner pund for Monaco-spilleren.

Bernardo Silva var sentral for et Monaco som vant franske Ligue 1 i den nylig avsluttede sesongen og laget spilte seg også helt til semifinalen i Champions League, der det til slutt ble tap for italienske Juventus.

Til tross for at City har en rekke profilerte midtbanespillere i David Silva, Ilkay Gündogan og Kevin De Bruyne, skal Guardiola ha vært klar på at han ønsker ytterligere kvalitet i det leddet og at han har vært på utkikk etter en type som er god til å holde i ballen og skape sjanser.

Bernardo Silva startet karrieren i Benfica, før han gikk til Monaco på lån i 2013. Overgangen ble senere gjort permanent av den franske klubben.

22-åringen ble i 2015 kåret til nest beste spiller i U21-EM, bak landsmannen William Carvalho. Portugal vant turneringen.

Midtbanespilleren har 12 kamper og ett mål for Portugals A-landslag.

P.S. Premier League annonserte på sin twitterside fredag at overgangsvinduet nå er åpent i England.

