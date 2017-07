- City skal ha lagt inn bud på Mbappé

Forsøker å snappe supertalentet foran nesa på Real Madrid.

Manchester Evening News skriver sent tirsdag kveld at Manchester City har åpnet samtaler med Monaco om et kjøp av Kylian Mbappé.

City forsøker nå å kapre overgangen foran nesen på Real Madrid. Tidligere tirsdag ble det meldt at Mbappé var nær en overgang til den spanske storklubben for en totalpakke på 180 millioner euro.

Ifølge Manchester Evening News lyder Citys åpningsbud på franskmannen på 143 millioner pund - rundt 1,5 milliarder norske kroner.

City skal være av den oppfatning av at Real Madrid fortsatt trenger å selge flere spillere, for å kunne betale for Mbappés tjenester og håper derfor å komme den spanske klubben i forkjøpet med sitt bud.

Det er journalist James Robson som melder dette.

City have officially made their move for Mbappe. Hoping to get the deal over the line before Real get the funds together — James Robson (@JamesRobsonMEN) July 25, 2017

City-direktør Ferran Soriano skal nå vente på et svar fra Monaco på om budet på det 18 år gamle vidunderbarnet vil bli akseptert.

Premier League-klubben har så langt brukt over 200 millioner pund på spillerkjøp i sommer og ifølge Manchester Evening News hadde klubben i utgangspunktet et budsjett på rundt 300 millioner pund i sommer.

Klubben skal imidlertid være villig til å overstige dette for å skaffe seg Mbappé. Josep Guardiola skal være en stor beundrer av unggutten.

City ble tidligere i sommer antydet å være én av fire klubber som hadde tatt kontakt med Mbappé på ulovlig vis for å diskutere en overgang, men klubben føler selv at de har gjort alt riktig, skriver Robson.

City tror videre at deres gode forhold til Monaco, som en følge av avtalene for Bernardo Silva og Benjamin Mendy tidligere i sommer, kan være til deres fordel i jakten på Mbappé.

Kylian Mbappé slo for alvor gjennom i Monaco denne sesongen og storspilte både i Ligue 1 og i Champions League.

Han rakk også å debutere for det franske landslaget forrige sesong.

