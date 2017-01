ANNONSE

HEERENVEEN (Nettavisen): - Ødegaard har gjort et veldig godt inntrykk. Han fremstår som en normal gutt, ikke som det vidunderbarnet han, ifølge media, faktisk er. Treneren Jurgen Streppel og sportsdirektør Gerry Hamstra har sett ham spille, og de ble veldig imponert, sier Rene Smid til Nettavisen.

Han dekker Heerenveen tett for avisen The Leeuwarder Courant. Journalisten mener den norske 18-åringen har gjort et godt klubbvalg.

- Ødegaard virker å ha beina planta på jorda, og det samme har Heerenveen som klubb. De passer godt sammen. Han har også vennen Morten Thorsby i samme klubb, og de kan snakke norsk sammen. Det samme med ungdomsspiller Dennis Johnsen. De kan hjelpe ham mye de første ukene, og Heerenveen er et godt valg, sier Smid.

Han forteller at det ikke er noen tvil om at treneren Streppel har falt pladask for talentet til Ødegaard, men spår at det kan ta litt tid før nordmannen er inne på laget for fullt.

- Han vil ikke bli presset til å sette Ødegaard inn i startelleveren. «Det beste laget spiller», sa han til meg. Men hvis Ødegaard tilvenner seg Heerenveen og måten de spiller fotball på, tror jeg han kan bli en gedigen suksess. Han har talentet til det, sier Smid.

Heerenveen-kjenneren får støtte av Michael Bell, som er redaktør for den nederlandske fotballnettsiden Football-Oranje.com.

Bell mener Ødegaard har ferdighetene som skal til for å lykkes i den blå-hvite klubben.

- Heerenveen har spilt veldig bra denne sesongen, og hvis Ødegaard kommer med rett innstilling og er ivrig etter å imponere, da tror jeg han blir en stor suksess. Æresdivisjonen er en perfekt liga for kreative spillere med fokus på angrepsfotball, og jeg tror han kommer til å passe veldig bra sier Bell til Nettavisen.

- Hvorfor er akkurat Heerenveen et godt valg?

- Klubben har et av de beste akademiene I Nederland og har produsert en rekke store talenter de siste årene, sist ved Hakim Ziyech og Daley Sinkgraven. Jeg tror det er et strålende valg. Ødegaard får muligheten til å spille hver uke og hjelpe et lag som kjemper om Europa, et lag som har en god trener og noen andre norske spillere som kommer til å hjelpe ham finne seg til rette. Det er et smartere trekk enn for eksempel Ajax, som allerede har mange alternativer på midtbanen, mener Bell.

NORSK KLUBB: Martin Ødegaard og Morten Thorsby skal spille i samme klubb en god stund fremover. Her er de sammen etter fredagens trening.

Ødegaards lagkamerat Morten Thorsby synes det er morsomt med mer oppmerksomhet rundt Heerenveen nå som 18-åringen er kommet.

Og han mener 18-åringen har gjort sine saker godt på trening.

- Martin tar nivået selvfølgelig veldig fint, og han er en spiller som veldig lett tilpasser seg steder han kommer til. Han har en god grunnteknikk og er en veldig naturlig spiller. Det har ikke vært noe problem, sier han til Nettavisen.

- Har han tatt nivået greit?

- Det kan du si, ja, flirer Thorsby.

Ødegaard har etter rapportene klart seg bra på de få treningene han har gjennomført siden ankomsten tirsdag.

Lørdag kan Ødegaard debutere når Den Haag kommer på besøk til Abe Lenstra Stadion, Heerenveens storstue som tar rett i underkant av 27.000 tilskuere.

- Som å presentere Ronaldo



Lørdagens motstander står med fire tap på de fem siste kampene og bør være en overkommelig motstander for Heerenveen, som ligger godt plassert på fjerdeplass i Æresdivisjonen.

TRENER: Martin Ødegaard deltar på sin fjerde trening med Heerenveen.

På fredagens trening var det ikke lett å tyde om Ødegaard får spilletid, men han starter i hvert fall på benken. Treneren Jurgen Streppel har hintet om at han kommer til å gi 18-åringen tid og ro.

Ro fikk han endelig fredag. Etter en uke med presse og mas fikk han helt mediefri etter fredagens økt, som var den siste før kampen lørdag. Nettavisen og norske medier fikk ikke lov til å stille nykommeren et eneste spørsmål – etter streng beskjed fra klubbens trener, videreformidlet av klubbens pressesjef.

Pågangen har nemlig vært enorm.

- Det er virkelig en stor overgang. Alle lokale og nasjonale medier var til stede da han ble presentert. Jeg skrev i artikkelen min for the Leeuwarder Courant at det kunne se ut som de presenterte Cristiano Ronaldo som ny spiller, forteller Rene Smid.

- Ødegaard er et stort kupp for ligaen, for vi får ikke mange høyprofilerte signeringer, mener Bell.

- Utrolig fornøyd



Selv mener Thorsby klubben og ligaen passer fint for talenter som ønsker å utvikle seg.

- Jeg har vært utrolig fornøyd de siste to årene. Det har vært en veldig fin plass å komme til som et sted opp fra Tippeligaen. Man går ut av tryggheten i Norge, men samtidig er dette en klubb som er vennlig og opptatt av å ta vare på deg, sier 20-åringen.

Kampstart lørdag er 18.30. Nettavisen er på plass i skøytebyen og rapporterer fra nordmannens mulige debut.

Kampen vises direkte på Viasat Sport.

