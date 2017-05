ANNONSE

ROSENBORG - BRANN 2-1:

LERKENDAL (Nettavisen): Serieleder og regjerende seriemester Rosenborg tok imot et sterkt Brann-lag til batalje på Lerkendal i den syvende serierunden. To lag som, før dagens runde, bare hadde sluppet inn to og fire mål på de første seks serierundene. Men det endret seg fort på Lerkendal. To fantastiske lekkerbiskener, skader og dramatikk preget stillingskrigen da en krampetrekning på overtid gjorde at alle poengene ble igjen på Lerkendal.

- Jeg tøyer på en krampe på midtsirkelen der før jeg ser Birger (Meling, red.anm) får ballen. Som svinger inn på Mush (Mushaga Bakenga, red.anm). Da var det bare å «gampe» inn å satse på at den datt i føttene mine. Det var fantastisk godt å se den i nota, forklarer helten Anders Konradsen til pressen etter kampen.

Og da det ble ampert i sluttminuttene beholdt en mann fatningen da Rosenborg tente på alle plugger etter en Braaten-takling på RBK-kaptein Mike Jensen.

- Det går ikke an å bli sint på Braaten. Det er egentlig både han og meg, men han er roligere tenker jeg. Jeg synes den taklinga var unødvendig hard, men så er jeg enig med han i at jeg hadde gjort det samme. Han sa vel ikke det, men lurte på hva han skulle jeg gjort istedenfor. Så jeg ble fort enig med han, sier Rosenborgs hovedtrener Kåre Ingebrigtsen til Nettavisen som etter bataljen var fornøyd med drømmestarten laget hans fikk.

GLIS: Kåre Ingebrigtsen kunne glise etter seieren over Brann.

Åtte minutter var spilt da Piotr Leciejewski skulle sette igang en Brann-kontring. Keeperen kastet ballen rett i ryggen på en Brann-spiller, dermed kunne Pål Andre Helland elegant chippe inn et vakkert mål over en utspilt keeper. En gigantisk gavepakke til trønderne.

- Han retter opp med noen fantastiske redninger. Han skal ikke få skylda for at Brann drar hjem tomhendt i dag. Hadde han klipt neglene i dag hadde skuddet til Nicklas (Bendtner, red.anm) gått inn, sier en forsvarende Ingebrigtsen til Nettavisen etter kampen.

Begge lag stilte med samme formasjon, men med en vidt forskjellig tilnærming. Et Rosenborg i 4-3-3 hadde mye ball og prøvde gang på gang å komme rundt på Branns venstreside. Bergenserne derimot, la seg dypt med korte avstander og lite rom mellom leddene. Men etter scoringen fant hjemmelaget rommet de trenger.

Sjansebonanza

Scoringen ga trønderne selvtilliten de trengte. Bare minutter senere løftet Konradsen ballen elegant over på bakre hvor en sulten Nicklas Bendtner ventet. Bare en fingertupp fra Leciejewski hindret 2-0. Og på den påfølgende corneren fikk igjen Konradsen stå alene, men fra fire meter satt han ballen over. Rosenborg fortsatte kjøret mot Brann-målet og Bakenga driblet seg gjennom halve forsvaret før han snauet stolpen med utsiden av foten.

- Det er kanskje en av de beste kampene vi har spilt i år. Men vi skal score på de sjansene der. Det skulle ikke blitt spennende, mener «Brutter`n».

Etter det roet det seg betraktelig på Lerkendal. Brann maktet lite offensivt samtidig som bergenserne fikk justert seg defensivt. Det eneste som skjedde før pause var at Pål Andre Helland igjen måtte forlate banen med det som virket som en skade. Fra før har Rosenborg Elba Rashani, Yann-Erik De Lanlay og Milan Jevtovic ute. To førstnevnte med skader og sistnevnte med suspensjon. Uten en ren ving tilgjengelig tilbrakte innbytter Matthias Vilhjalmsson de siste fire minuttene før pause på høyrevingen.

- Brann var veldig oppsatt på å straffe oss på dødball, derfor landa vi på Mattias (Vilhjalmsson, red.anm). Jeg vet ikke hva som skjedde med Helland, men han kjente noe i lysken og jeg har ikke hatt tid til å finne ut av det, forklarer Ingebrigtsen.

SKADET: André Hansen måtte forlate banen med skade.

Omskolering

I andreomgang la Rosenborg om ved å sette Vilhjalmsson ned i ankerrollen og flytte Midtsjø ut på kant og Konradsen opp som indreløper. Det ga nesten en umiddelbar uttelling. Midtsjø la en fin innsvinger inn til Bendtner på bakre, men danskens skliende forsøk endte utenfor. Bedre var det noen minutter senere da Rosenborg trillet opp og sistnevnte sendte Hedenstad igjennom. Høyrebacken la førtifem grader ut. Der ventet Fredrik Midtsjø som bare kunne bredside ballen i mål. Men han klarte å brenne ballen over.

- Vi er ikke dyktig nok, vi har ikke roen nok. Vi har et skudd fra fem meter fra Midtsjø. Mush har en mulighet til å spille Nicklas på blank kasse. Slik at vi kommer til sjansene og det var enda bedre i dag. Vi blir bedre fremover, konstaterer Rosenborgs hovedtrener.

Og man skulle ikke tro det var mulig, men bare to minutter senere skjedde det igjen. Denne gangen på en dødball til bortelaget hvor Bismar Acosta klarte å løpe seg fri før han også klinte ballen over.

- Vi hadde en litt dårlig start, for de kjører over oss. I andreomgang henger vi bra med, og jeg synes vi fortjener et poeng etter det. Det er tøft å få poeng også er vi så nære å klare det, kjipt, forklarer Branns midtbanedirigent, Fredrik Haugen, til Nettavisen etter kampen.

- Det har selvfølgelig alt å si, vi tenker ikke at det var en ok bortekamp. Hadde det vært sånn at de kjørte over oss så hadde det bare vært å legge oss flate, men det var det ikke, forklarer han.

Ny skade

I samme duell som Acosta klinte ballen over ble Andre Hansen skadet, dermed måtte det inn en debutant for hjemmelaget i Arild Østbø. Dermed var dagens andre tvungne bytte et faktum. Bortelaget fortsatte å skape farligheter på dødball. Foten til Fredrik Haugen og to sterke midtstoppere var andre omgangs største trussel fra gjestene.

Etter 70 minutter svingte førstnevnte ballen inn, der steg Vito Wormgoor til værs og Brann-kapteinen headet ballen i en fantastisk bue over Arild Østbø. Til fortvilelse for bergenserne hadde linjedommeren avvinket målet for offside. Men fortvilelsen varte ikke lenge! Åtte minutter skjærte Gilli Rolantsson inn fra sin venstrekant, lada kanonen og klinte til i motsatt. Helt utakbart for Østbø. En drømmescoring på Lerkendal.

- Han er fantastisk god og kommer til å bli enda bedre, sier Haugen om sin lagkamerat Gilli Rolantsson.

Snytt for straffe

Rosenborg skapte svært lite i andreomgangen og virket nærmest paralysert etter utligningen. Foruten amper stemning og frustrasjon var det bidro trønderne med lite. Et tafatt brasseforsøk av Bakenga noen små antydninger til innlegg var alt som ble skapt mot sluttminuttene. Brann viste hvorfor de blir sett på som defensivt solide. Og kanskje skulle bergenserne hatt en straffe helt mot slutten når Fredrik Haugen gikk overende. Dommeren vinket spillet videre til protester fra Branns nummer 8.

- Er det straffe?

- Ja, jeg synes det. Han er i meg og hindrer meg, det er i hvert fall ingen filming. Det er mulig å ikke dømme straffe fordi det er ikke sånn at han klipper meg ned. Men det er kontakt og han hindrer meg, så jeg synes jeg burde fått det. Jeg skal skjære inn å skyte, og vet ikke hvem som hindrer meg. Men jeg får et kne på låret og da faller jeg selvfølgelig, forklarer Haugen.

- Hvor bittert er det å kunne gå opp i 1-2, men likevel taper alt i sluttminuttene?

- Jeg henger meg ikke opp i det nå, vi burde klart å få et poeng uavhengig av straffesituasjonen. Det er ubeskrivelig kjipt å ikke klare å ta med det poenget. Vi har sluppet inn på overtid tidligere i sesongen og. Det er vanskelig å si hvorfor, men det har skjedd tre ganger. Så vi må bli mer kyniske, avslutter han.

En fordel med mange skader er at det som regel blir tid til en sluttspurt. Dermed fikk hjemmelaget en siste mulighet. En lang ball ble lempet inn i feltet. En Rosenborg-spiller vant duellen og der dukket Anders Konradsen opp på et fantastisk løp fra dypet. Med venstrefoten klinte han ballen i nettet og sendte Lerkendal til himmels!

- Det er helt nydelig, det er ikke mye som sl å r en overtidsscoring med yttersiden av venstre mot Brann klokken 20 på en s øndag. Det er nydelig, sier helten som måtte omstille seg til indreløper etter skadene.

- For å være ærlig trives jeg best et hakk ned, det er en omstilling, forklarer Konradsen. Og Rosenborgs andre indreløper mener det ikke er tilfeldig det som skjer.

- Det er kvalitet. Kvalitet i avgjørende situasjoner. Vi har en avgjørende nerve og ro i de situasjonene. Vi er imponerende gode i avgjørende situasjoner, sier Mike Jensen til Nettavisen etter kampen.

Tett program

Dagens gjester klarte bare 1-1 hjemme mot Viking forrige runde, mens vertene slo overraskelseslaget Sarpsborg 08 i Østfold og befestet sin posisjon på toppen av tabellen. Etter dagens kamp skal ubeseirede Rosenborg ut på tur til Bærum hvor de gjester Stabæk. Deretter blir det tett i tett for Eliteserie-klubbene. Først venter 16.mai-runden på tirsdag før lagene igjen er i dyst helgen etter. I tillegg til cup-rundene venter det fem kamper på ca to uker. Brann derimot skal ha to hjemmekamper på rad. Først venter Molde, før overraskelseslaget Sandefjord venter i 16.mai-runden.

- Vi tenker at det er en uke til Stab æk. Og j eg er heldig og har en fantastisk stall, forklarer Ingebrigtsen om skadene til Helland og Hansen.