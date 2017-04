- Dybala er den fremtidige kongen

ANNONSE

Paulo Dybala ga Juventus et glitrende utgangspunkt før bortemøtet med Barcelona da katalanerne ble slått 3-0 etter to mål av argentineren forrige uke.

Før returmøtet i Barcelona onsdag utroper tidligere Italia- og Juventus-trener Marcello Lippi «den gamle dame» til favoritt i Champions League.

HYLLER JUVENTUS OG DYBALA: Marcello Lippi tror 2017 er Juventus' år.

Les også: Onsdagens Premier League-rykter

- Barca har kun et angrep

Lippi, som i dag trener det kinesiske landslaget, mener Juve er et komplett lag, i motsetning til Barcelona.

- Barcelona har et utrolig angrep, men intet annet. Juventus spiller mer som en enhet. De forsvarer seg med perfeksjon, de er kompakte, håndterer alle faser med erfaring, og angriper med en kvalitet de ikke hadde tidligere. Selvfølgelig har de også en fantastisk keeper, sier Lippi ifølge El Pais.

Til tross for at 69-åringen mener Juventus er klare favoritter, advarer han mot å tro at jobben er gjort.

- Det er fremdeles mange farer. Juve vet godt hva Camp Nou kan gjøre, sier han.

- Dybala blir den nye kongen

På spørsmål om Paulo Dybala kan bli den nye Lionel Messi, svarer Italias gulltrener fra 2006 følgende:

- Ja, selvfølgelig kan han det. Han er spesiell, ydmyk og kreativ, men likevel simpel. Han slutter aldri å utvikle seg. Hans skjebne er nedskrevet, og han er den framtidige kongen.

Trenerveteranen fra Viareggio mener selvtilliten til Juventus og Dybala blir avgjørende i kampen om Champions League-trofeet. Laget vet at de ikke står tilbake for noen.

- Juventus-Barcelona var starten på hans innvielse. Den enorme veksten hans reflekteres i laget. Dybala og Juventus vet nå at de ikke er underlegne noen. Tvert imot føler de seg overlegne og ønsker å vise det.

Frykter Monaco

Lippi, som var Juventus-trener da laget sist vant Champions Leauge i 1995, tror det går mot trippel triumf for hans tidligere klubb denne sesongen, men ser én stor trussel på veien.

- Barcelona er i fritt fall, og Real Madrid har ikke imponert meg. Hvis jeg ser en reell trussel for Juventus, er det Monaco. De har en gruppe talentfulle unggutter, som kan både forsvare seg og angripe med kvalitet og tempo.

Onsdagens Champions League-kvartfinale mellom Barcelona og Juventus kan du følge i vårt livesystem fra 20.45.