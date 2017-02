- En av de største ydmykelsene i Barcelona-historien

ANNONSE

PSG-BARCELONA: 4-0

- Nå kan man bla i historiebøkene i studio og finne frem til de største ydmykelsene i Barcelonas historie, for dette er én av dem, sa en entusiastisk Vidar Davidsen i Viasats kommentatorbu etter 4-0-scoringen.

Barcelonas avansement i Champions League henger i en tynn tråd, etter å ha blitt ydmyket mot Paris Saint-Germain på Parc des Princes. Et tamt Barcelona stod og så på mens PSG stormet fremover og scoret gang på gang. En av de største Barcelona-skalpene i historien ble tatt i kveldens runde, tirsdag.

Bursdagsbarnet Angel Di Maria (29) har kanskje allerede avgjort åttedels-finalen mellom Paris Saint-Germain og Barcelona. Argentineren satt to nydelige scoringer mot et tamt Barca.

Les også: Aubameyang med marerittkamp: - Vondt å se på

Messi delaktig i PSG-mål

Messi var delaktig i PSGs 2-0 scoring da han blå stående å se på, etter at han mistet ballen midt i banen. Det første til en herlig PSG-kontring som endte med et knallhardt skudd i nota fra Julian Draxler. I det 72.minuttet fjernet Edinson Cavani all tvil, da han satt inn 4-0 scoringen.

Messi gjorde ingenting for å vinne ballen tilbake da han mistet den, det har han fått høre på Twitter. Morten Langli og Kjetil Whæler kommenterte Messis slappe opptreden, som førte til 2-0-scoringen.

PSG presset høyt i åpningsminuttene i den første åttedels-finaleoppgjøret i Champions League mot Barcelona. Marc Ter-Stegen ble presset til flere unøyaktige klareringer.

Den første store sjansen kom i det 10. minuttet, Blaise Matiudi kom med et godt skudd mot nærmeste topphjørne, men en fantastisk en-håndsredning fra Ter Stegen avverget 1-0 til PSG. Angel Di Maria maktet ikke å treffe ballen ordentlig på returforsøket, ei heller Adrien Rebiot som skjøt rett på ter Stegen på PSGs tredjeskuddforsøk på fem sekunder.

Det fulgte flere store PSG-sjanser før de neste minuttene og etter 18. minutter fikk Angel Di Maria hull på byllen. Argentineren satt et nydelig frispark i mål fra rundt 18 meter. Ballen curlet inn i nærmeste kryss bak en sjanseløs Ter Stegen.

Etter målet fortsatte PSG å underholde tilskuerne på Parc des Princes, men Barcelona kom til en kjempesjanse med André Gomes. Neymar spilte portugiseren gjennom alene med keeper, men PSGs sisteskanse Kevin Trapp avverget redusering.

Utover første omgang begynte Barca sakte men sikkert å ha ballen mer i laget. Det førte til noen giftige PSG-kontringer.

Nydelig veggspill

I det 40. minutt mistet Messi ballen på midtbanen da Adrien Rabiot stjal ballen fra argentineren. Kontringen endte med et nydelig veggspill mellom Julian Draxler og Marco Verratti, som ender med et knallhardt lavt skudd fra den nyervervede tyskeren. 2-0 til PSG og Julian Draxler, som satt sitt første Champions League-mål for PSG.

I andre omgang tok det ikke mer enn 10.minutter før PSG økte ledelsen. Di María curlet ballen i krysset fra drøyt 25 meter! Di María skjærte inn fra motsatt kant og fikk ballen før han la Iniesta bak seg og skrudde ballen vakkert opp i krysset til høyre for en sjanseløs ter Stegen. Fotballkunst av ypperste klasse.

Det franske laget fortsatte presset mot et Barcelona, som så ut til å ha gitt opp og da fortsatte det å renne inn med mål. Edinson Cavani fikk ballen fra ca. ellevemeter og satt enkelt inn 4-0 for PSG.

- En av de største ydmykelsene til Barcelona gjennom historien. Sjelden har vi sett et mer tafatt Barcelona enn i kveld, sier Viasat-kommentator Vidar Davidsen.

Barcelona kom til en stor sjanse i sluttminuttene da Samuel Umtiti headet ballen i stolpen, etter en corner.

Returoppgjøret

Returoppgjøret spilles 8. mars. på Barcelonas hjemmebane, på Camp Nou.

Paris Saint-Germain måtte klare seg uten den skadede stopperkjempen Thiago Silva og hans navnebror Thiago Motta, som er ute med karantene. Barcelona måtte klare seg uten Aleix Vidal og Javier Mascherano. Vidal pådro seg et stygt beinbrudd i helgen og blir nok ikke å se i Barca-drakten de neste månedene.

Sist Paris Saint-Germain møtte Barcelona på Parc des Prices var i 2014/15-sesongen, stillingen ble 3-1 i katalanernes favør. Luis Suarez scoret et av de flotteste målene i Champions League den sesongen, da han tok tunnel på David Luiz og limte ballen i høyre kryss alene med keeperen. Barcelona avanserte fra kvartfinalen i Champions League mot det franske storlaget med 5-1 i målforskjell.