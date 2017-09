- Frykter at Pogba er ute til langt ut i november

Manchester United-stjernens skade verre enn først antatt.

Manchester Uniteds Paul Pogba har vært ute med skade etter at han fikk seg en smell mot Basel i Champions League tidligere denne måneden.

Det har vært mange spekulasjoner rundt hvor lenge franskmannen blir ute og United har vært svært sparsommelige med informasjon.

På en pressekonferanse fredag, hinter imidlertid manager José Mourinho om at det fortsatt er en stund til vi får se Pogba på banen igjen.

Portugiseren ønsket ikke å snakke konkret om situasjonen til stjernen, men kunne avsløre at det er snakk om en langtidsskade.

- Pogba spiller ikke i helgen og det er ikke en skade som gir oss håp om at han snart er tilbake, slik som med Phil Jones og Antonio Valencia. Jeg snakker ikke om langtidsskade spillere som Pogba, Zlatan Ibrahimovic og Marcos Rojo, sa United-manageren på pressekonferansen.

Ifølge The Telegraph er det muligheter for at Pogba går glipp av hele oktober måned og at han først vil være tilbake i november.

Avisen skriver videre at det er sjanser for at midtbanespilleren ikke rekker å bli klar til Uniteds møte med Chelsea 5. november, men at han trolig vil være tilbake igjen etter landslagspausen som etterfølger den kampen.

Neste kamp etter det, er hjemme mot Newcastle 18. november.

Det var først ventet at Pogba ville være tilbake til møtet med Liverpool i oktober, men det ser vanskelig ut nå, og trolig vil stjernespilleren gå glipp av de åtte neste kampene til storklubben.

Pogba sliter med en lårskade og Premier League-klubben skal ha rådført seg med den finske eksperten Sakari Orava i Pogbas tilfelle.

Eksperten mener at franskmannen slipper en operasjon, men at han må ta tiden til hjelp. Pogba er nå under behandling ved Uniteds treningsanlegg Carrington og stjernen skal være ved godt humør.

I tillegg til Pogba, skal Phil Jones, Marouane Fellaini og Anthony Martial alle være usikre foran helgens møte med Crystal Palace.

