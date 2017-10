- Har ikke lagt merke til det

Siden Lars Arne Nilsen tok over et såret Brann i norsk førstedivisjon har det vært en eneste lang opptur. Likevel har sjefen måtte tåle mye kritikk.

BRANN STADION (Nettavisen): Bergenserne står nå med fire strake tap i Eliteserien etter helgens kontroversielle tap mot Rosenborg. Underveis i marerittrekken har kritikken spredd seg, både på sosiale medier og i ulike aviser. Etter 5-4-1-formasjon i Molde med overtidstap, 0-4 mot Kristansund og det mange kaller defensiv fotball generelt har Brann vært et offer for krasse ord. Til tross for at de før sesongen ikke ble tippet i medaljekampen av noen.

- Jeg har ikke lagt noe merke til det. Guttene og bergenserne er strålende fornøyd tror jeg. Jeg leser veldig lite av den, men kritikken kommer fra media muligens. Vi er i toppen av norsk fotball og vi kjemper om medalje, forklarer Lars Arne Nilsen til Nettavisen.

En reise fra 2015

Brann ligger på en femteplass når det gjenstår fire kamper av sesongen. I 2015 var klubben i norsk førstedivisjon og i fjor kom de på andreplass som et nyopprykket lag. Bergenserne har fortsatt mulighet for å komme seg på en europacup-plass, det i en sesong hvor alle trodde Brann skulle møte veggen i den klassisk vanskelige andresesongen.

EKSPERT: Joacim Jonsson.

- Det er en god prestasjon å nok en gang slåss om medaljer, spesielt når de savner målscorere. Men det skal også sies at vi er litt tilbake til «Boring-Brann» også. Det som sjarmerte til tider i våres er mer ved det gamle og trauste nå, forklarer fotballekspert Joacim Jonsson.

Han var en av de som spådde Brann en vanskelig andresesong, i våres var han positivt overrasket over bergenserne, men synes de nå fortjener kritikken.

- Jeg synes vel dem får det dem fortjener. Spesielt etter høsten, sier han.

- Hvis for eksempel Sarpsborg 08 hadde hatt den reisen Brann har hatt på to år hadde det vel bare vært hyllest?

- Kanskje, men slik er det vel alltid. Brann er en gammelt storhet og folk elsker de små underdogene med mindre ressurser, understreker Jonsson.

Akkurat det får han støtte i fra Branns midtbanegeneral Fredrik Haugen. Bergenseren, som har spilt for Brann siden 2011, vet hva hvordan det er å være i klubben. Han er enig i at det ville vært mer heder å hente hvis prestasjonen var for en annen klubb, men liker at det er sånn i Bergen.

- Det er litt av greien med å spille i Brann. Det er et stort press, men det må vi tåle når vi spiller i en stor klubb. Vi har noen utrolig gode supportere så får vi heve oss litt vi og, understreker han til Nettavisen.

Utvikling

Etter den grusomme perioden med Rikard Norling som trener fikk Lars Arne Nilsen muligheten til å ta over bergenserne. Han ledet de til en andreplass i førstedivisjon, noe som førte klubben opp i det gjeveste selskap. Der spådde mange et vanskelig comeback, men Nilsen & co gjorde spådommene til skamme og sikret seg en meget imponerende andreplass bak suverene Rosenborg.

I 2017-sesongen har de igjen overrasket med å fortsatt være i medaljekampen, men etter fire strake serietap, 5-4-1-formasjon i Molde og det mange betegner som kjedelig fotball så har kritikerne våknet. Selv om klubben fortsatt kan klare en meget sterk plassering.

- Jeg er litt overrasket over at han går fra sitt vanlige trygge 4-3-3. Samtidig sier vel det at han ikke er helt fornøyd med angrepsspillet og kantspillet, og derfor vil prøve noe nytt. Men jeg er trygg på at 4-3-3-formasjonen som de alltid spilt er per dags dato deres beste utgave, forklarer Jonsson om formasjonsforsøket til Lars Arne Nilsen.

Sistnevnte er selv klar på hva som har vært problemet.

- Vi har hatt en vanskelig periode i det siste med mange spillere ute. Vi har ikke håndtert skader og karantener godt nok, med Bis (Bismar Acosta, red.anm) ute. Men det er ingen unnskyldning. Sånn er det, men da vinner man kanskje ikke fotballkamper. Internt skjønner vi hvorfor vi har så mange problemer, med flere spillere ute av spill. Men vi er med for fullt, og henger ikke med hodet i det hele tatt, sier Nilsen om perioden som så fremgang tross 0-3-tapet mot Rosenborg i helgen.

NEDTUR: Søndagens storkamp mot Rosenborg ble en nedtur for Lars Arne Nilsen og Ruben Kristiansen.

Spent

Blant de største ankepunktnet til Lars Arne Nilsen har vært spillestilen. Det mange mener var en defensiv form for fotball, med lite mål, holdt på å bli visket ut i intet etter vårsesongen med bøttevis av Brann-scoringer.

Nå har den blusset litt opp igjen og Joacim Jonsson er meget spent på hva Branns hovedtrener kan videreutvikle neste år.

- Jeg er spent på hva Lars Arne Nilsen kan videreutvikle hos Brann. Samtidig viste dem i våres at de kan spille mer attraktiv fotball. Jeg tror han har egenskapene til det, men må slippe på bremsen når det gjelder nye spillere. Der er han ekstremt konservativ og kjedelig. Han nekter nesten å hente typer med potensial og spennende ferdigheter. Det blir ofte ved det sikre og kjedsommelige, understreker Jonsson.

Branns første mulighet til å gjenreise seg selv og troen på europacup-spill neste år, er ute på reise i neste runde av Eliteserien. Bergenserne drar til Haugesund før de tar imot Lillestrøm på Brann Stadion uken etter.

Deretter avslutter de borte mot Strømsgodset i Drammen før nedrykkstruede Tromsø skal prøve å redde plassen på bortebane i Bergen i sesongens siste kamp i Eliteserien.

