- Jeg er ikke en pokaljeger. Jeg drives av å skape ting

ANNONSE

LA MANGA (Nettavisen): - Det var som å gå opp til eksamen.

Ronny Deila sitter på La Manga sammen med Nettavisen og tenker tilbake på sin første dag som Celtic-manager i 2014.

Han hadde nettopp blitt presentert som ny sjef for den skotske storklubben, en ansettelse som tok store deler av Fotball-Europa fullstendig på senga. «Et sjokk», var ordene flere aviser brukte for å beskrive ansettelsen.

Selv beskriver han det som galskap å reise alene til Skottland og gå løs på en slik jobb. Han skjønte ikke hva han gikk til, innser 41-åringen i dag.

De fleste kan kjenne igjen usikkerheten og spenningen som dukker opp når man skal starte i ny jobb. Og for Deila ble det ekstremt.

Tok et valg



Han glemmer aldri følelsen han hadde i kroppen da han parkerte utenfor Lennoxtown, Celtics treningsanlegg, og skulle inn og møte spillerne sine for første gang.

- Du kan tenke deg selv hvordan det var, sier han i dag.

På innsiden satt Celtic-spillerne og ventet på ham. Scott Brown, den skotske landslagskapteinen. Toppscoreren Kris Commons, stjernen Virgil van Dijk.

En rekke velkjente fotballnavn som på sin side aldri hadde hørt om nordmannen de nettopp hadde fått som sjef.

Der og da tok Deila et valg. Han måtte markere seg.

- Jeg husker jeg tenkte: «Nå må du gå inn og vise dem hva du står for».

Deila krummet nakken, stakk frem brystkassa og bestemte seg for å ikke utstråle usikkerhet.

På innsiden holdt Deila et glødende foredrag på over en time om hvem han er, hva han står for og hva slags kultur og spillestil han ville ha.

Ifølge Scott Brown fikk spillergruppa raskt sans for nordmannen.

- Sakte men sikkert overbeviste han oss, fortalte Celtic-kapteinen til Daily Record i fjor.

Ba Celtic-stjerne reise seg



Deila vakte fort oppsikt med sin nye tilnærmelse. Avisen The Scotsman fortalte kort tid etter ansettelsen om en av episodeene som gjorde Deila populær i spillergruppa.

Etter en skuffende kamp i starten av sesongen ba Deila Celtic-stjerne Anthony Stokes om å reise seg i garderoben. Spissen hadde gjort en feil som førte til baklengsmål, og både han og lagkameratene ventet på en skyllebøtte fra sin nye sjef fra Norge.

Den kom aldri. Deila roste i stedet Celtic-spilleren for sin innsats i kampen. Alle kan gjøre feil, var moralen. Det viktigste er det man legger ned av arbeid.

- Han så på meg med et blikk som sa: «Hva er det du sier?» er Deila sitert på.

Den første sesongen utviklet seg til å bli meget god, og Deila tok to titler med den skotske storklubben. Alle piler pekte oppover.

Men ingen trær vokser som kjent inn i himmelen.

Hyller Rodgers

Nordmannen ble hardt presset etter skuffende resultater, særlig i Champions League-kvaliken, og etter at laget tapte det tradisjonsrike «Old Firm»-oppgjøret mot Rangers i cupen i sesong to ble trykket for tungt å bære. Deila bestemte seg for å forlate Celtic etter sesongen.

Siden da har klubben gjort det svært bra under den nye manageren Brendan Rodgers. I ligaen er Celtic overlegne med 22 seire og én uavgjort på 23 kamper, de kvalifiserte seg til gruppespillet til Champions League, vant den skotske ligacupen og henger med i FA-cupen.

- En kommentator i The Scottish Sun skrev nylig at du føle deg snytt siden Celtic gjør det så bra med nesten lik stall som du hadde?

- Nei, det gjør jeg ikke. Hvorfor skal jeg føle meg snytt? sier Deila kontant.

Vi sitter i VIF-trenerens leilighet på La Manga, og man må ikke være ekspert på kroppsspråk for å skjønne at dette temaet er viktig for ham.

- Jeg er dritimponert over det Brendan Rodgers har gjort med Celtic, sier han. Dritimponert!

- Og jeg føler et eierskap til at jeg har vært med og skapt en kultur og et lag som akkurat nå er helt suverene i Skottland. Og at Brendan Rodgers er en bedre trener enn meg, det kan godt hende, han er en av verdens beste klubbtrenere og har trent Liverpool. Jeg bærer ikke nag til det eller noen ting. Jeg er stolt over det jeg har fått være med på, sier Deila.

- Er det surt å ikke høste fruktene av egen jobb, siden du selv føler et eierskap til lagets utvikling?

- Det kan du si. Men jeg er kjempefornøyd med at mange av spillerne jeg hadde gjør det bra nå. For meg er det en tilfredstillelse, jeg er ikke en pokaljeger, jeg drives av å skape ting. Og det har jeg vært veldig tydelig på hele tiden. Virgil van Dijk ble solgt for 15 millioner pund, det største Celtic-salget gjennom tidende. Hvem var involvert i det? Jeg har skapt ting som Celtic nå høster fukter av. Det var også jobben min, og det er det jeg vil gjøre i Vålerenga, forteller han.

TOK TRE TITLER: Som Celtic-manager vant Ronny Deila både serien to ganger og cupen. - Man kan si hva man vil, men jeg tapte 19 kamper av 120 og var manager i Celtic i to sesonger. Den erfaringen med å være trener i en så stor klubb, gjør at jeg står mye sterkere enn tidligere når det gjelder andre utenlandske klubber.

Nylig var det en kommentator i en skotsk avis som hevdet Deila ikke fikk en rettferdig sjanse i Celtic siden spillerne ikke liker eller har respekt for managere de ikke har hørt om.

- Det kan du godt si, innrømmer Deila.

- Men et sted må man begynne. Jeg kan alltid si at jeg kunne fått mer penger og så videre, men en av grunnene til at jeg fikk Celtic-jobben var at de skjønte de måtte tenke annerledes. De ville ikke kjøpe de beste og dyreste spillerne lenger, de måtte utvikle egne spillere og skape en kultur. Det var jeg med på å snu. Jeg har helt sikkert overført kunnskap til klubben som de har høstet frukter av videre. Og når de får Brendan Rodgers etter meg, er det et kjempesteg for dem, mener Deila.

- Jeg er stolt

Celtic-perioden ser han uansett tilbake på med glede.

- Måten jeg taklet det på, er jeg stolt over. Den erfaringen jeg har fått: Nå er jeg ikke redd for å ta over noen klubb i verden. Jeg vet at Celtic er en av de største klubbene i Europa, og det har gitt meg en trygghet på at jeg vet hva som kommer hvis jeg får en sånn sjanse igjen, sier han.

- Er det noe du ser tilbake på og angrer på?

- Ja, det er det bestandig. Men jeg vil ikke si angrer, jeg har lært mye. Jeg ville gjort ting annerledes.

SAVNET FAMILIEN: Ronny Deila trekker frem tvillingdøtrene Live og Thale som viktige årsaker til at han valgte å returnere til Norge.

- Hva?

- Den største utfordringen er å kjenne markedet. Overganger og spillerlogistikk ble min største utfordring, særlig det andre året. Det første året var veldig bra, da traff vi på John Guidetti, Jason Denayer, Gary Mackay-Steven og Stuart Armstrong. Det er masse positivt, mener han.

Deilas fire verdier

Det tok uansett ikke lang tid før han fant seg ny jobb. I fjor sommer ble han, til manges store forbauselse, presentert som ny Vålerenga-trener.

- Du tok mange på senga da du gikk tilbake til Norge. Du kunne vel sikkert fått deg en klubb på et høyere nivå?

- Ja, jeg hadde flere valg. Men jeg ville komme nærmere familien, jeg har to døtre fra før og er nettopp blitt far igjen. Det var tungt å bo to år borte fra dem, nå er jeg nærmere og mer til stede. Det var viktig for meg. Ikke minst kom jeg nærmere venner, og det er en trivselsfaktor for meg, sier Deila.

Han har bragt med seg fornyet entusiasme inn i Oslo-klubben.

Men også mange krav.

Skal Vålerenga bli den stabile toppklubben Deila og mange andre drømmer om, er det visse ting som må på plass.

Da laget ankom La Manga ga han klar beskjed om at det ikke bare skulle terpes detaljer på feltet. Spillerne skal også fokusere på noe annet: Kultur.

- For meg er det fire verdier jeg mener er viktig. Det er respekt, lojalitet, humør og ydmykhet. Det er viktig at vi da har en felles forståelse for hva det betyr og hvordan vi skal jobbe for å skape den trygge og gode kulturen, sier han.

To regler

Deila er opptatt av tydelighet. Derfor har han også innført kun to hovedregler i Vålerenga så lenge han er der.

1: Vær «fit».

2: Vær 100 prosent hver dag.

- Det høres veldig enkelt ut, men det innebærer en del ting. Da må du være 24-timersutøver, og du må være bevisst rundt absolutt alt du gjør og ikke gjør for å få optimale prestasjoner hver dag, sier Deila.

POSITIV: Ronny Deila mener Vålerenga har alt som skal til for å skape en toppklubb i Norge.

Selv om han krever såkalte 24-timersutøvere, mener han folk er forskjellige.

Han vil derfor ikke kopiere for eksempel Brann og innføre et strikt alkoholforbud i sesong.

- Nei, og det er ingen grunn til å ha det. Når det gjelder alkohol og fotballspillere har det endret seg enormt de siste 15 årene, sier han.

Deila mener det tidligere har vært en mye større drikkekultur i norsk fotball.

- Den er borte i nå. Før måtte man passe på og sette en klar strek, nå er det en tidel av troppen som nyter alkohol. Det er såpass mye krav og bevissthet rundt alt nå, både når det gjelder fettprosent og hva alkohol gjør med kroppen, så det er mye mer bevisste spillere i dag. Dette er ikke noe problem, mener Deila.

- Man kan ikke lenger drikke på kvelden, trene dagen etter og komme unna med det?

- Nei, men spillerne har ikke lenger noe behov for det. Før var det en macho-kultur hvor drikking var en del av «tøff gutt-stempelet». Det har endret seg veldig. Nå skjønner folk at man ikke kan holde på sånn hvis du vil bli toppidrettsutøver. Dette er en veldig positiv dreining, sier han.

VARM VELKOMST: Ronny Deila fikk en god mottakelse av Klanen.

Deilas strenge krav til 24-timersutøveren fikk en ripe i lakken i Celtic da klubbens store stjerne og kaptein Scott Brown havnet på fylla noen dager før finalen i den skotske ligacupfinalen.

- Han var ikke stolt av det

Bildene av en beruset Brown på fortauet med en kebab i fanget gikk sin seiersgang i skotske aviser.

- Scott Brown er en av de mest seriøse spillerne jeg noensinne har trent. Og da er vi tilbake til det jeg mener med å gi 100 prosent hver dag. Scott Brown trente som en mester hver dag, og det klarer du ikke hvis du er useriøs på utsiden av banen. Men med det søkelyset han og resten av Celtic har rundt seg 24/7, er det nesten sånn at avisene betaler folk for å finne ting på det, sier Deila og rister på hodet.

Han forteller at Scott Brown spilte 60 kamper i året - og tålte det.

- Han var veldig sjelden ute, men ble tatt én gang. Og det var den første friuka han hadde på nesten et halvt år. Det var ikke noe problem i det hele tatt. Vi tok en prat rundt det, han var ikke stolt av det, men han brøt ingen regler. Det eneste negative var at han svertet vårt ansikt utad. Men folk gjør feil, Scott Brown var for meg gjennomproff.

HYLLER BROWN: Ronny Deila mener Scott Brown ikke fortjente kritikken han fikk etter den berømte byturen før ligacupfinalen.

- Hvis vi går noen år frem i tid, hvor er Vålerenga da hvis prosjektet ditt går som det skal?

- Hvis vi har lykkes, er vi en klubb som tar medalje hvert år og er ute i Europa. Og da er vi en klubb med stabilt økonomisk og fotballmessig grunnlag, slår han fast.

- Har Vålerenga forutsetningene til det?

- Forutsetningene i VIF er store, det er vanvittig gode rammevilkår når det gjelder anlegg. Når vi får opp egen stadion er det ingen unnskyldninger, slår han fast.

Satser ungt

Deila begynner å liste opp ting han mener kan gjøre blåtrøyene til en ny stormakt i norsk fotball. Når Vålerengas nye stadion åpnes 10. september har klubben egen hall, flere kunstgressbaner og egen stadion med eget treningssenter.

- Da har vi maksimale rammevilkår rundt anlegg. I tillegg har vi det største nedslagsfeltet for talenter i hele Norge. Oslo har 700.000 innbyggere, og det er flere talenter i Vålerenga enn andre steder i landet. Det må vi utnytte, lover Deila.

TALENTFULL GJENG: VIF-trener Ronny Deila (midten) vasser i talenter i årets Vålerenga-stall. Her flankert av Mathusan Sandrakuma (t.v), Aron Dønnum, Magnus Grødem, Christian Borchgrevink og Ernest Agyiri. Foto: Egil Sande (NA Bilder)

Men det er én forutsetning som kan gi en ekstra tyngde, og det er støtten fra egne supportere. Deila blir engasjert når han snakker om Klanen.

- Vi har den desidert beste supportergjengen i Norge de siste 30 årene, jeg husker ennå tidene rundt 2005 da klubben tok gull. Potensialet rundt Klanen og supporterne i VIF er en av grunnene til at mange har et forhold til Vålerenga. Oslo er dessuten et sted folk har lyst til å bo og være. Vålerenga har en kultur og et image som har ligget litt nede, men som har stort potensial, mener han.

Svarer fans på Facebook



Supporterne har alltid vært viktig for Deila. Derfor ble han en favoritt i Drammen, og derfor var han tidvis svært populær i Glasgow. Alle husker vel «The Ronny Roar» som ble en gjenganger etter Celtic-seire.

Nå vil han så gjerne ha Klanen tilbake på sitt beste at han gjør alt for å skape et godt forhold til dem.

Det innebærer blant annet å gi grundige svar til supportere som klager i klubbens kommentarfelt på Facebook, en gest som allerede har vakt oppsikt i skotsk presse.

- Tror du på en tilskuerboost med ny stadion?

- Ja, men det kommer ikke av seg selv. Vi er opptatt av to ting: Spille offensiv fotball, det skal være energi, tempo, aggressivitet og glød. Og så skal vi oppføre oss på en ordentlig måte slik at folk vil være en del av oss. Vi skal være inkluderende, og jeg tror det blir veldig bra for VIF å få egen stadion i den bydelen som er Vålerenga. Vi får på en måte et nytt hjem, og det skal skape større følelse av tilhørighet hos supporterne, mener han.

ANGRER IKKE: Ronny Deila er glad han tok sjansen på et eventyr i Celtic.

- Dere tok to seire på de siste ti i fjor, dere har mistet Sander Berge og Ghayas Zahid kan forsvinne i løpet av sesongen. Det er ikke bare-bare å ta VIF til toppen?

- Nei, det er det ikke. Men det hadde ikke vært moro hvis alt hadde vært lett. Men jeg kan si så mye som at det er laget som skaper individet. Det er ikke individet som skaper laget. I Godset mistet vi de beste hvert eneste år, men ble alltid bedre. Og da er vi igjen tilbake til kultur og treningskvalitet, svarer han.

- Er det lettere å overføre ideene dine og tankene i Vålerenga enn i Celtic?

- Ja. Fordi det er mye lettere når man kan prate sitt eget språk, det er helt avgjørende for å være tydelig i kommunikasjonen. Kultur har også mye å si, det er totalt forskjellig kultur i Skottland kontra Norge. Det er et helt annet hierarki og lederskap der enn i Norge. I Norge er det er veldig flatt hierarki. Det er også veldig store forskjeller kulturmessig når det kommer til å lede, mener han.

TERPER: Ronny Deila er godt i gang med prosjekt Vålerenga. Her fra en trening på La Manga nylig.

VIF-sjefen beskriver det som «en sinnssykt vanskelig oppgave» å være trener i utlandet.

- Norske trenere i Norden har generelt sett gjort det ganske bra, men det er fordi vi prater samme språk og konkurrerer om de samme spillerne, og derfor kjenner markedet brukbart. Å lykkes i Storbritannia, det er ikke bare norske trenere som sliter med det. Hvis vi tenker logisk på det, hvor mange svensker har vært i Storbritannia? Jeg kommer kun på Svennis, og danskene har hatt Michael Laudrup. Vi har hatt fire-fem stykk. Vi må stikke fingeren i jorda når det gjelder å lykkes der borte. Over 50 trenere blir sparket i Storbritannia hver sesong. Det er en vanvittig morsom, men tøff jobb, mener han.

Selv om han ikke fikk avsluttet Celtic-prosjektet slik han ønsket, har han ikke blitt skremt av å lede en stor klubb i utlandet.

- Jeg skal i hvert fall ikke stenge igjen døra og si at jeg aldri skal ut igjen, røper han.

Intervjuet går mot slutten, og keepertrener Gjermund Østby venter tålmodig på utsiden.

- Men jeg må si jeg er veldig glad og lykkelig her i Vålerenga. Jeg synes det er sinnssykt gøy. Det er flere indikasjoner på at dette kan bli morsomt og bra.