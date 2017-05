- Kona og døtrene til Guardiola var på Ariana Grande-konserten

22 mennesker er meldt døde og over 50 mennesker ble skadet da en bombe gikk av under en Ariana Grande-konsert i Manchester mandag.

Angrepet er den dødeligste terrorhandlingen i Storbritannia siden selvmordsbombere drepte 52 mennesker i London i 2005.

Ifølge britiske medier, deriblant Sky Sports og Telegraph, var kona, Cristina Serra, og de to døtrene, Valentina og Maria, til Manchester Citys profilerte manager Josep Guardiola til stede på konserten.

Avisen skriver videre at de tre skal ha kommet uskadet fra hendelsen og det skal være uklart om de fortsatt var på Manchester Arena da bomben gikk av i foajeen på arenaen rett før midnatt norsk tid.

Manchester City har så langt ikke kommentert saken.

Guardiola skulle i utgangspunktet fly til Abu Dhabi tirsdag for et møte og en sesongoppsummering med Citys styreformann Khaldoon al-Mubarak, men det er nå uklart om spanjolen nå kommer til å ta den turen.

City skrev tidligere tirsdag dette på Twitter om angrepet:

«Våre eiere, vårt styre og alle i Manchester City sender våre bønner og tanker til alle i Manchester og alle som har blitt rammet av de forferdelige hendelsene i Manchester Arena mandag kveld».

Manchester Citys har stilt sin hjemmebane, Etihad, til disposisjon som et nødsenter i etterkant av terrorangrepet, skriver Telegraph videre.

På sin offisielle Twitter-konto, som blir styrt av Guardiolas representanter, ble følgende melding lagt ut tirsdag:

«Et sjokk. Jeg kan ikke fatte hav som skjedde i går kveld. Jeg sender mine dypeste kondolanser til familie og venner av ofrene».

City og Guardiola avsluttet sesongen med en knusende seier borte mot Watford søndag og sikret med det tredjeplassen i Premier League.

Guardiola overtok som manager i klubben sist sommer og har tidligere ledet Barcelona og Bayern München med stor suksess.

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester