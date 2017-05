- Liverpool må knuse overgangsrekorden for Keita

ANNONSE

Naby Keita blir av flere medier trukket fram som en spiller Jürgen Klopp og Liverpool ønsker å sikre seg i sommerens overgangsvindu.

22-åringen, som i dag spiller for tyske RB Leipzig, ser imidlertid ut til å bli en meget dyr mann for den røde Merseyside-klubben.

Velinformerte Paul Joyce i The Times skriver nemlig fredag at Keita vil koste Liverpool rundt 60 millioner pund, noe som betyr at klubben må knuse sin egen overgangsrekord for å sikre midtbanemannen.

Ifølge Joyce er Keita og Southampton-stopper Virgil van Dijk de to spillerne Klopp har som prioritet å få inn i løpet av sommeren.

Kjøpet av Andy Carroll i 2011 for 35 millioner pund er fortsatt overgangsrekord hos Liverpool, men den rekorden kan ryke nå.

RB Leipzig har nemlig kvalifisert seg til Champions League neste høst og har det derfor ikke travelt med å selge unna sine beste spillere.

- Vi har bestemt at vi ikke skal selge noen i førsteelleveren. Vi vil holde laget samlet og utvikle oss videre, skal Oliver Mintzlaff, daglig leder i RB Leipzig, ha uttalt nylig, ifølge The Times.

Derfor må det trolig altså et bud på mellom 50-60 millioner pund til for at Liverpool skal ha noen som helst sjanse til å sikre seg Keita.

Keita har tidligere spilt for FC Istres i Frankrike og Red Bull Salzbirg i Østerrike, før han kom til Leipzig i fjor sommer. I sin første Bundesliga-sesong spilte 22-åringen 28 ligakamper og scoret åtte mål.

Keita har også 19 landskamper og to mål for Guinea.

Også et kjøp av van Dijk vil trolig bli et av Liverpools dyreste kjøp gjennom alle tider, skulle de få fatt i den ettertraktede stopperen.

Ifølge The Times er nederlenderen verdsatt til rundt 50 millioner pund.

