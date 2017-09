- Liverpool vil forlenge med Ben Woodburn

Den unge waliseren nærmer seg ny kontrakt.

Unggutten Ben Woodburn har imponert for det walisiske landslaget de siste dagene og både scoret og vartet opp med en viktig assist.

17-åringen er også regnet som et av Liverpools største talenter og ble klubbens yngste målscorer noensinne sist sesong da han scoret i ligacupkampen mot Leeds, bare 17 år og 45 dager gammel.

Woodburn skrev sin første profesjonelle kontrakt med Liverpool den dagen han fylte 17 år, men nå melder flere aviser at de røde ønsker å forlenge med den talentfulle angrepsspilleren når han fyller 18.

Woodburn blir 18 år den 15. oktober.

Ifølge aviser som The Guardian og The Telegraph skal det være snakk om at Liverpool vil tilby waliseren en ny femårskontrakt.

17-årongens nåværende kontrakt løper ut om to år.

The Mirror hevder å vite at Woodburn vil gå fra å tjene rundt 40.000 pund i året, til å kunne få rundt 25.000 pund i uka med den nye avtalen.

Det vil i så fall bety at unggutten vil gå fra å tjene rundt 450.000 kroner i året, til å nå få en årslønn på solide 13 millioner kroner i Liverpool.

Woodburn er et produkt av Liverpools akademi og har vært i klubben siden 2007. han fikk sin debut på A-laget den 26. november i fjor.

Angrepsspilleren har totalt fått ni kamper og scoret ett mål så langt.

Han fikk sin debut of landslaget til Wales den 2. september som innbytter mot Østerrike og scoret et vakkert mål etter få minutter på banen.