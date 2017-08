- Midtsjø signerer for AZ Alkmaar

Fredrik Midtsjø skal være på vei til nederlandsk klubb.

AZ Alkmaar skal i flere uker ha vært i forhandlinger med Rosenborg for å få til en overgang for den 24 år gamle midtbanespilleren.

Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf, har partene nå kommet til enighet.

Avisen skriver torsdag at Midtsjø trolig kommer til å spille Europa League-kvalifiseringskampen mot Ajax før han setter seg på flyet til Nederland for å signere en fireårskontrakt med AZ.

Midtsjø ser dermed ut til å igjen bli lagkamerat med Jonas Svensson som signerte for klubben i januar.

De Telegraaf opplyser ikke om hvor mye AZ betaler for nordmannen, men Trønder-Avisa meldte tidligere i sommer at klubben var villige til å legge 20 millioner på bordet for å sikre seg Midtsjø.

Trønderens trolige siste kamp for Rosenborg blir mot Ajax torsdag kveld. RBK vant første oppgjør 1-0 borte i Amsterdam og har gode muligheter til å kvalifisere seg til gruppespillet i Europa League.