- Neymar har sagt unnskyld til Cavani

De to PSG-stjernene skal ha begravd stridsøksen for godt.

Brasilianske Neymar og hans lagkamerat Edinson Cavani har stjålet overskriftene i fransk sportspresse den siste uken, etter feiden mellom de to PSG-spillerne som for alvor tok fyr under og etter oppgjøret mot Lyon sist søndag.

Da forsøkte Neymar å «stjele» straffesparket PSG fikk tildelt ti minutter før slutt fra den fem år eldre Cavani, og klammeriet tiltok i styrke i garderoben etter kampen.

LES OGSÅ: Hevder Neymar krever at PSG selger Cavani

Sa unnskyld til alle

De to måtte da holdes unna hverandre av lagkamerater, etter uenigheter rundt en rekke dødballer i løpet av kampen. Etter krangelen skal Neymar sågar ha krevet at klubben selger uruguayaneren.

Men nå har saken tatt en ny vending.

Ifølge franske L'Equipe har Neymar beklaget seg overfor samtlige lagkamerater i PSG, inkludert Cavani, etter klubbens trening på onsdag.

Thiago Silva fungerte som tolk for sin brasilianske landsmann, som overfor lagkameratene angret seg for sin opptreden i garderoben, skriver britiske Eurosport, som henviser til den franske sportsavisa.

Snakket sammen på fasjonabel restaurant

Ikke nok med det: Avisa skriver også at den rutinerte høyrebacken Dani Alves tok med seg både Neymar og Edinson Cavani på Victoria Paris, en trendy og velrenommért 1600-talls-restaurant med en fantastisk utsikt over triumfbuen i den franske hovedstaden, for at de to kamphanene skulle begrave stridsøksen.

Og i den rolige atmosfæren på restauranten skal de to ha sluttet fred for godt, skriver L'Equipe.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken