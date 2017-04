ANNONSE

John Arne Riise bekreftet nylig at han legger opp som fotballspiller. Helt slutt ser det likevel ikke ut til å være. Ifølge Sunnmørsposten har Riise en «løs avtale» med 4.-divisjonsklubben Rollon.

- John Arne har lyst å spille fotball, og i Rollon har vi lyst å ha med han. Vi får se hvor mye det blir, men John Arne har sagt at han ønsker å være med så ofte han har mulighet, sier Rollon-trener Alexander von Løwensprung til smp.no.

Riises forrige opphold i norsk fotball ble kort, da han valgte å legge opp kort tid etter at han signerte for Aalesund. Senere gjorde han comeback for indiske Chennayin.

- Slik jeg oppfatter det er det ingen «gimmick». John Arne ønsker å være med fordi han har lyst å spille fotball. Så får vi se hvor mange kamper og økter det blir gjennom sesongen, sier Løwensprung til smp.no.

Avisen skriver videre at avtalen har kommet på plass via kjentfolk, og peker på at lillebror Bjørn Helge Riise er involvert i klubben.

Rollon startet sesongen med å spille 1-1 hjemme mot Sykkylven. Neste kamp blir borte mot Larsnes/Gursken på Gursken River Plate.