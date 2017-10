- Svenske landslagsspillere sendte penisbilder til forbundskvinner

Nå vil det svenske fotballforbundet ha full gjennomgang.

Flere tidligere svenske landslagsspillere i fotball skal ha sendt uønskede penisbilder til kvinner som satt i det svenske fotballforbundet. Det skriver både Aftonbladet og Expressen, søndag.

Tidligere fotballspiller og ansatt i forbundet, Gunilla Axén, er kvinnen som kommer med den oppsiktsvekkende informasjonen.

- Det skjedde tre ganger. Det var tre spillere, veldig kjente, gode og respekterte familiemenn. Det kunne komme en hilsen med teksten «God morgen» sammen med et penisbilde, sier Axén til Aftonbladet.

Axén vil ikke gå ut med navnet på spillerne det gjelder, men forteller at også tre andre forbundsdamer mottok penisbilder. Hun innrømmer at det en gang i framtiden kan friste å oppgi hvilke spillere det gjelder.

PUBLISITET: Saken får mye publisitet i Sverige, her fra den svenske storavisen Expressen.

Ble bedt om å gå kledd anstendig

50-åringen forteller til avisen at hun flere ganger følte seg seksuelt trakassert, og hun mener at fotballforbundet ikke tok henne alvorlig.

I stedet ble hun bedt om å kle seg anstendig for «ikke å friste mennene».

- Det var daværende ordstyrer, Lars-Åke Lagrell, som sa at jeg skulle være forsiktig. Jeg tenkte «Hva er dette for en organisasjon?».

Derfor valgte hun å kle seg som hun ville, og måtte i stedet ta til takke med «tafsing» og at flere menn kløp henne i rumpa.

Axén forteller Aftonbladet at hun spurte andre ansatte om råd for hva hun skulle gjøre, men flere steder ble hun bare anbefalt å ikke si noe.

Startet internutredning

Lagrell sier til Aftonbladet at han ikke kjenner seg igjen i påstandene fra Axén. Han mener hun bare har funnet på anklagene.

- Nei, jeg tror faktisk ikke på dette. Ikke på den måten dette framstilles, sier han.

Likevel innrømmer generalsekretær i det svenske fotballforbundet, Håkan Sjöstrand, at det nå er startet en internutredning av saken.

- Først og fremst er jeg overrasket. Samtidig er det veldig kjedelig. Alle former for krenkinger er naturligvis helt uakseptabelt, forteller Sjöstrand til Expressen.

Han forteller avisen at hendelsene skjedde for 10-15 år siden, og at det nå først og fremst blir viktig å få fakta på bordet. Deretter vil forbundet se på hvilke konsekvenser dette kan få for de innblandede.

