- Tennistalent tiltalt for kampfiksing

ANNONSE

Andersson, som for ni måneder siden gikk til topps i Australian Open for juniorer, er tiltalt for kampfiksing, skriver The Sydney Morning Herald.

Australsk politi har tatt ut tiltale med påstand om at Andersson, med vilje, skal ha tapt første sett i første runde mot Harrison Lombe i en turnering som ble arrangert i oktober.

Tapte med vilje?



Politiet mener den lovende tennisspilleren ble kontaktet av et kriminelt spillsyndikat som betalte godt for at han skulle kaste seg i starten av kampen mot Lombe, en spiller som var ranket rundt 1000 plasser dårligere enn Andersson.

Oddsen på Andersson-seier skal ha steget betraktelig da han tapte første sett.

18-åringen har ennå ikke kommentert de alvorlige påstandene, men en talsmann for Andersson-familien sier følgende i en uttalelse:

- Oliver samarbeider fullt og helt med autoritetene. Han avventer nå den rettslige prosessen.

Andersson er sett på som et gigantisk tennistalent, og trenes av det anerkjente tennis-ikonet Wayne Arthurs.

Skuffet Djokovic

Tennis-superstjerne Novak Djokovic er skuffet over nyheten.

- Det er veldig skuffende å høre. Spesielt siden han er ung og har vunnet en junior grand slam. Potensialet og kvaliteten er tydeligvis der. Jeg forstår ikke hvorfor han har gjort det, sier Djokovic ifølge The Sydney Morning Herald.

Andersson skal i retten i mars, og risikerer flere års fengselsstraff om han blir funnet skyldig.

Andersson-saken er bare en del av en større pågående etterforskning av politiet i Australia. De går nå gjennom alle kamper de siste 12 månedene for å finne ut om det er flere som har latt seg kjøpe av spillsyndikatet.