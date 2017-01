- Tottenham kan vinne Premier League

ANNONSE

Italieneren måtte se sitt Chelsea gå av banen med 0-2-tap mot London-rivalen onsdag etter to mål av Dele Alli.

Alli headet ballen bak Thibaut Courtois ved to anledninger og stoppet Chelseas seiersrekke på 13 kamper. Seieren gjør også at Tottenham på tredjeplass nå er sju poeng bak serieleder Chelsea.

- Det er synd at denne rekken (med seirer) ble stoppet, men Tottenham er et veldig sterkt lag og et av lagene som kan kjempe om tittelen til slutt, sa Conte til Sky Sports etter tapet og la til.

- De kjempet forrige sesong og kan helt klart kjempe igjen i år.

