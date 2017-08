- Trenger ikke folk som setter seg selv høyere enn flagget

Nyheten om Ada Hegerbergs landslagspause skaper reaksjoner. Her er et knippe.

Tirsdag kom sjokkbeskjeden om at Norges største stjerne tar en pause fra landslaget.

Meldingen kom som lyn fra klar himmel, og det var de færreste som hadde fått vite om avgjørelsen før pressemeldingen kom i 16.30-tiden tirsdag.

På sosiale medier har det flommet over av reaksjoner etter den overraskende avgjørelsen fra Norges beste kvinnelige fotballspiller.

Her er noen av reaksjonene både nasjonalt og internasjonalt etter Hegerberg-sjokket:

Ting er så galt i NFF at vår største stjerne ikke orker mer. Tar pause/ trekker seg fra landslaget. Når skal de våkne og innse dette selv — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) August 29, 2017

Nå skal vel NFF evaluere denne meldingen fra vår store stjerne. De er gode på evalueringer — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) August 29, 2017

Trenger ikke spillere på landslaget som setter seg selv høyere enn flagget og laget. Mulig Hegerberg har rett i ting, men uansett. — Ørjan Heiberg (@orjanheiberg1) August 29, 2017

Profiler som PCS og Ada Hegerberg gidder ikke landslag mer. Men NFF ser seg vel ikke i speilet av den grunn? — Kai Slupphaug (@pingvindrops) August 29, 2017

At least one of 🇩🇰🇳🇴🇳🇱🇸🇪 will miss #WWC2019. With Ada #Hegerberg pulling out of the NT, it increasingly looks like Norway will miss out. — Philipp Eitzinger (@PEitzinger) August 29, 2017

Hegerberg tok vel strengt tatt pause fra landslaget allerede under sommerens EM. — Bjørn Petter Røkenes (@bprokenes) August 29, 2017

Norway have developed like one world-class player this century, and now she's boycotting the national team😂 Ada Hegerberg🙌🏼❤️🐐 — Nicolas🍋🐊 (@Nicopoleides) August 29, 2017

Ada Hegerberg's 'break' highlights issues she's not happy about at the NFF. Have to respect a 22-year-old for standing up for that. — Kieran Theivam (@KiersTheivam) August 29, 2017

Ada Stolsmo Hegerberg sier nei til landslaget. Hun kritiserer NFF i samme slengen. Tøft valg av henne. Helt sikkert fornuftig! @AdaStolsmo — Johannes Strand (@Johsstrand) August 29, 2017

Norway shouldn't call Hegerberg up whenever she "makes herself available" again. She needs to learn some respect — Nate (@CPVDAR23) August 29, 2017

Ada Hegerberg med pause (eller gir seg?) fra landslaget. Herlig, endelig en som gir klar beskjed til NFF. — Petter Aasgaard (@PetterAasgaard) August 29, 2017

Ada S. Hegerberg. 22 år (!) gir seg fra landslaget.

Notert. — Anders Wiik Mittet (@finfyr) August 29, 2017

Gir seg ikke akkurat på toppen av sin landslagskarriere, Ada Hegerberg. — Espen Lindland (@e_lindland) August 29, 2017

Ada Hegerberg (22) viser hvilken stor lagspiller hun er i dag. Bretter opp ermene og går i front for å gjenreise landslaget. Not. — Morten Rolseth (@mrolseth) August 29, 2017

Bra Ada Hegerberg gir seg på landslaget dersom hun mangler motivasjon. Det siste man trenger i troppen, er en umotivert og negativ stjerne. — Jan Tore Guggedal (@jtguggedal) August 29, 2017

Syltynt av Hegerberg å gi seg etter det ho leverte i EM, men kan godt skjønne at ho ikkje vil spille under Sjøgren. Verre ansettelse enn PMH — Kristian Vårdal (@KristianVrdal) August 29, 2017