HEERENVEEN (Nettavisen): - Det har vært litt inn og ut. I fjor spilte jeg 20 kamper fra start, men i år har vi samtidig et veldig mye bedre lag. Denne sesongen har vi hentet tre nye midtbanespillere og har mange gode spillere. Utenfra ser det kanskje ut som det går nedover, men jeg føler jeg bare blir bedre og har en god sjanse til å få spille fremover, sier Thorsby til Nettavisen.

- Veldig fornøyd

Han ble solgt til Heerenveen sommeren 2014, og totalt er det blitt 51 kamper og ett mål i den nederlandske Æresdivisjonen.

Forrige sesong var nordmannen på banen i 25 av 34 kamper, og startet 20 av dem.

Denne sesongen har det blitt mindre spilletid, og foreløpig har Thorsby kun startet tre kamper og blitt byttet innpå i syv.

- Det må man bare takle, men så lenge jeg føler at jeg har positiv utvikling, er det det eneste jeg bryr meg om. Det føler jeg at jeg har, og det er jeg veldig fornøyd med, sier 20-åringen.

I lørdagens kamp mot Den Haag, som fikk ekstra mye oppmerksomhet i Norge på grunn av debuten til Martin Ødegaard, var det Thorsby som ble valgt som første innbytter av trener Jurgen Streppel.

Selv om det ikke er blitt mye tillit fra start under Streppel, som fikk trenerjobben før sesongen, er Thorsby fornøyd med å spille under 47-åringen.

- Han har fått satt sammen en veldig fin spillergruppe, og jeg synes vi er en fin gjeng kvalitetsmessig også. Selv om jeg kanskje ikke har fått spille like mye som jeg ønsker, synes jeg han er en flink trener. Jeg er egentlig veldig fornøyd med utviklingen det siste halvåret, selv om det ikke synes helt på papiret, men man må ha en positiv innstilling, sier han.

Lærte språket på syv måneder

Han angrer ikke på valget om å forlate norsk fotball i 2014. Og han stortrives i tilværelsen som utenlandsproff.

Thorsby tok integreringen på alvor, hadde språktimer to ganger i uken og brukte bare syv måneder på å lære seg nederlandsk. Nå snakker han flytende.

- Jeg føler meg veldig lokal nå, og har vært her to og et halvt år. Jeg har blitt veldig godt kjent med folkene, lært meg nederlandsk og alt mulig. Det går veldig fint her, sier han.

NORSK LAGKAMERAT: Morten Thorsby har fått selskap av Martin Ødegaard (t.h) i Heerenveen.

U21-landslagsspilleren mener klubben og ligaen passer fint for talenter som ønsker å utvikle seg.

- Jeg har vært utrolig fornøyd de siste to årene. Det har vært en veldig fin plass å komme til som et sted opp fra Tippeligaen. Man går ut av tryggheten i Norge, men samtidig er dette en klubb som er vennlig og opptatt av å ta vare på deg, sier 20-åringen.

- Ro og fred

Han har fått med seg at Viasat har planer om å vise alle Heerenveen-kamper i tiden som kommer. Da blir det også mer fokus på ham, ikke bare på Ødegaard.

- Du forsvinner litt når du drar til nederlandsk fotball, men samtidig får man jobbet i ro og fred. Og det har jeg hatt stor glede av, sier Thorsby.

- Ikke nå lenger, spøker vi.

- Haha, det spørs om det fortsetter nå som Martin er her, ja. Neida, uansett er det et veldig fint sted å få litt ro til å jobbe med ting, sier han.

FIKK SPILLETID: Heerenveen-spiller Morten Thorsby i aksjon under kampen mellom Heerenveen og ADO Den Haag lørdag. Nordmannen håper på flere minutter i tiden som kommer.

Thorsby er den som har hatt mest å gjøre med Ødegaard siden ankomsten tirsdag. Men det er ikke noe han er blitt bedt om fra klubbens side.

- Nå er det veldig naturlig at jeg følger han opp siden vi er gode venner, men jeg ser ikke på det som noe annet enn vennskapelig hjelp. Jeg hjelper bare med alt som er praktisk som jeg vet er vanskelig i starten, og som jeg også slet med. Det er bare hyggelig. Vi henger sammen og det er null problem, sier Thorsby.

Heerenveens neste kamp spilles mot PSV neste søndag, og den blir viktig. PSV ligger på plassen foran Heerenveen med et forsprang på fem poeng.

Så venter kvartfinale i den nederlandske cupen onsdag 25. januar, der AZ er motstander. Så kommer ligakampene slag i slag utover vinteren.

Går alt etter planen, er det to nordmenn som får mye spilletid i månedene fremover.

