Vegard Forren reiser mandag til Tyskland for å sluttføre forhandlingene med 2. Bundesliga-klubben 1860 München.

Det melder VG mandag morgen.

Forren har stått uten kontrakt etter at avtalen med Molde gitt ut ved sesongslutt i fjor.

Tidlig i desember ble det kjent at Molde ikke kom til å bli enig med midtstopperen om en ny kontrakt.

28-åringen har tidligere hatt et mislykket proffopphold i Southampton og har ikke lagt skjul på at han kunne tenke seg et nytt utenlandsopphold.

Trønderen har spilt 33 kamper med det norske flagget på brystet og føyer seg nå inn i rekken av norske spillere på nivå to i Tyskland.

Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig), Iver Fossum og Stefan Strandberg (Hannover), Even Hovland (Nürnberg), Veton Berisha, Zlatko Tripic og Mathis Bolly (Greuther Fürth) og Vegard Eggen Hedenstad (St. Pauli) spiller i ligaen fra før.

1860 München ligger på 14. plass av 18 lag i 2. Bundesliga.