– Messi urettferdig og ureglementert behandlet

ANNONSE

Det var under VM-kvalifiseringskampen mot Chile i forrige uke at Argentinas største stjerne skal ha skjelt ut den ene linjemannen. Dommeren oppfattet det som at tirade var myntet på hans assistent, mens Messi har forklart at han ropte ordene ut i luften uten at det var myntet på noen.

Tirsdag tok FIFA affære og utestengte Messi de fire neste VM-kvalifiseringskampene. Argentina holder femteplassen i den søramerikanske VM-kvalifiseringen med fem kamper igjen å spille. Bare de fire beste er direktekvalifisert til VM i Russland neste sommer.

– Messis utestengelse er ikke rettferdig og støttes ikke av reglementet, sa Tapia som onsdag noe overraskende ble valgt til fotballpresident i Argentina.

Tapt

Tapia mener at AFA har tapt mye av sin innflytelse både i Sør-Amerika og i FIFA, og at det er årsaken til den strenge reaksjonen mot Messi.

– Vårt mål er å gjenoppbygge båndene. Vi må sette oss ned med FIFA-presidenten og ta med oss de beste advokatene for å få redusert denne utestengelsen (til Messi).

Han ga også den argentinske landslagssjefen Edgardo Bauza sin umiddelbare støtte.

– Vi må stå bak landslagstreneren slik at han kan gjøre alt for at Argentina skal kvalifisere seg, sa Tapia.

Støtte

Tapia ble valgt til president i AFA til tross for at han kommer fra tredjedivisjonsklubben Barracas Central. Han fikk derimot støtte fra småklubbene. Han har dessuten engasjert presidentene i storklubbene som Boca Juniors, Independiente og Racing Club som sine assistenter i styret. Fra River Plate fikk han derimot ikke noe støtte.

AFA har vært under administrasjon av et interimsstyre som FIFA utnevnte i 2016. Det ble krise i argentinsk fotball som følge av Julio Grondonas død i 2014. Han satt som fotballpresident i over 35 år.

– Argentinsk fotball kan ikke bli ledet av en mann alene. Vi er alle nyttige, sa han.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!

Fikk du med deg denne?