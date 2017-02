ANNONSE

Den brasilianske midtstopperen skal ha gått glipp av den siste treningsøkta før kampen på Parc des Princes. Ifølge rapportene fulgte Silva med på lagkameratene fra sidelinjen.

32-åringen spilte heller ikke for PSG i fredagens 3-0-seier over Bordeaux i Ligue 1. Da slet han med en liten muskelskade, men klubben regnet med at han ville bli klar til den første kampen mot Barcelona i mesterligaens åttedelsfinale.

Den franske storklubben mangler også Thiago Motta til tirsdagens oppgjør. Midtbanespilleren er suspendert.

PSG jakter sin femte strake kvartfinalebillett i mesterligaen.

