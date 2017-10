18-åring sendte Arsenal til kvartfinale i ligacupen

Har du hørt om Edward Nketiah? Tirsdag sørget han på egenhånd for at Arsenal unngikk flause mot Championship-laget Norwich.

ARSENAL - NORWICH 1-1 (2-1 e.e.o):

1999-modellen Nketiah (18), som ikke var født da Arséne Wenger ble manager for Arsenal, kom inn i det 85. minutt og scoret på sin første ballberøring da hjemmelaget utlignet til 1-1.

I første ekstraomgang avgjorde han kampen da han headet inn 2-1 på en corner på vakkert vis.

- Har du sett på maken, sa en forfjamset Viasat-kommentator Ørjan Bjørnstad da 18-åringen scoret sitt andre for kvelden.

Ikke bare scoret han to mål, Nketiah viste seg også frem med flere lekre detaljer og involveringer. Det var hans andre kamp i Arsenal-drakt på seniornivå etter tidligere å ha fått ett minutt i Europa League mot Bate i september.

Unggutten, som faktisk ble sluppet gratis fra Chelsea som 14-åring, fikk sjansen siden Arsenal sparte flere av klubbens beste spillere i tirsdagens kamp. Navn som Alexandre Lacazette, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Petr Cech og Aaron Ramsey var ikke i troppen som skulle kjempe om kvartfinaleplass.

Og det var faktisk Norwich som tok ledelsen på Emirates tirsdag kveld. Josh Murphy kom alene med Arsenal-keeper Matt Macey og satte ballen i mål med en nydelig avslutning.

Norwich fortsatte å plage Arsenal etter scoringen, og fem minutter før pause måtte Macey ut i full strekk for å hindre ny scoring. Nélson Oliveira fikk ballen i boksen og sendte avgårde en avslutning mot høyre hjørne, men Arsenal-debutanten hindret baklengs med en vakker redning. 0-1 sto seg dermed til pause.

Andre omgang var bare ti minutter gammel da Arsenal igjen var i trøbbel. Oliveira rev seg løs og satte fart mot mål, og som bakerste mann valgte Mohamed Elneny å bruke ulovlige midler for å stoppe Norwich-angriperen.

Dommeren bedømte det ikke som at Elneny fratok motspilleren en åpenbar målsjanse, og dermed ble det bare gult på Arsenal-spilleren.

Kort tid senere var Elneny så redd for å få sitt andre gule at han lot Murphy fosse forbi uten særlige forsøk på å stanse ham. Murphy slo ballen hardt inn mot Oliveira foran mål, men bare en glimrende reaksjon fra Macey hindret scoring.

Fem minutter før full tid kom utligningen. 18-åringen Nketiah, som nettopp hadde blitt byttet inn, dukket opp i boksen på en corner og satte inn 1-1 fra kloss hold.

Minuttet før full tid fikk Arsenal en gigantisk mulighet til å avgjøre kampen. Jack Wilshere fikk plutselig ballen helt alene på tre meter etter klabb og babb i feltet, men avslutningen gikk rett på keeper.

Dermed var det duket for ekstraomganger på Emirates, og seks minutter inn i første ekstraomgang dukket Nketiah opp på en corner fra Elneny og satte inn 2-1.

Åtte minutter før slutt ropte gjestene på straffespark da Mathieu Debuchy så ut til å rive James Husband overende i feltet. Dommeren vinket spillet videre til store protester.

Flere mål ble det ikke, og dermed er Arsenal videre til kvartfinale i ligacupen.

Det er kun fire dager til Arsenal skal spille ny kamp. Lørdag venter Swansea til Premier League-oppgjør hjemme på Emirates.

