39 år gamle Kippe ledet Lillestrøm til seier over erkerivalene

Kjetil Rekdal håpet på fyrverkeri. Det fikk han.

LILLESTRØM - VÅLERENGA 2-1:

ÅRÅSEN (Nettavisen): Oppgjørene mellom Lillestrøm og Vålerenga er kanskje de mest lidenskapelige i norsk fotball. Mye står på spill når Oslo-laget gjester forstaden på Romerike.

Lørdagens match var så visst intet unntak, spesielt ikke siden de to lagene også var tabellnaboer før oppgjøret - med henholdsvis 23 og 24 poeng på tolvte- og ellevteplass på tabellen.

Mye sto på spill. Og ingen visste det bedre enn de to lags kapteiner, Frode Kippe og Christian Grindheim.

Derfor burde ingen bli overrasket over at de to markerte seg tidlig med hver sin scoring. Kippes hodestøt etter åtte minutter, og Grindheims revansje etter halvtimen, var bare innledningen på en fartsfylt og morsom fotballkamp der vertene til slutt kunne juble over en 2-1-seier som fører dem et langt byks oppover på tabellen.

Mens Lillestrøm nå er trygt plassert på sjuendeplass, er Vålerenga - kun to poeng bak - helt nede på tolvteplass, og må passe seg for å ikke havne helt nede i nedrykkssumpa.

Kapteinen tok ansvar

Kampen var bare passert åtte minutter da vertene fikk frispark ute på venstrekanten. Simen Rafn skrudde ballen inn i feltet, der Frode Kippe raget høyest av samtlige. Christian Grindheim hadde fått i oppgave å passe på 39-åringen, men mot den fem år eldre veteranen var Grindheim sjanseløs.

Kaptein Kippe limte ballen helt oppe i krysset med hodestøtet, og Åråsen tok fyr.

- Den type mål har han scoret mange ganger, fastslo Eurosports ekspertkommentator Kjetil Rekdal, som satte pris på at kampen åpnet med et tidlig mål - selv om scoringen gikk imot gamleklubben Vålerenga.

- Det kan gjøre at resten av kampen blir et fyrverkeri, mente Eurosport-kommentatoren.

- Får som fortjent

Og så sant som det var sagt: Vålerenga gikk umiddelbart i angrep og skapte kaos i Lillestrøm-forsvaret, men til slutt fikk keeper Arnold Origi kontroll på ballen etter først å ha levert en feberredning på avslutningen fra Ghayas Zahid.

HATOPPGJØR: Kanarifansen levnet liten tvil om sine føleler for Vålerenga før kampen.

Kampen fortsatte kanskje ikke som et fyrverkeri, som Rekdal hadde håpet, men Vålerenga tok mer og mer over initiativet i kampen. Lillestrøm ble presset bakover på banen. Et mål lå i lufta, og det skulle komme.

Igjen på dødball. Og igjen ved en kaptein.

Kampuret nærmet seg halvtimen da Vålerenga fikk hjørnespark, og Ghayas Zahid slo corneren innoverskrudd. Arnold Origi holdt seg på streken, og Christian Grindheim fikk sin revansje fra baklengsmålet ved å dunke inn utligningen.

- Lillestrøm får som fortjent, vil jeg si, når de har vært så passive etter 1-0-ledelsen sin, mente Kjetil Rekdal i kommentatorboksen.

- Et lite stykke kunst

Etter utligningen klarte Lillestrøm å løfte laget, men det var fortsatt Vålerenga som dominerte. Gjestene blottla seg imidlertid noe bakover, og fem minutter før pause var nykommer Marco Tagbajumi alene gjennom mot Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey. Spissen forsøkte å runde målvakten, men den erfarne sisteskansen lot seg ikke lure og fikk blokkert avslutningen til corner.

Men angrepet så ut til å sprøyte optimisme inn i Lillestrøm-laget, og tre minutter senere skulle jubelen stige på Åråsen igjen. Og om de to første målene kom på dødball, var det tredje så langt ifra en dødball man kan komme.

Ifeanyi Mathew hadde kontroll på ballen på Lillestrøms høyreside, og satte fart mot mål. Nigerianeren kombinerte fint med både Fredrik Krogstad og Chigozie Udoji, fikk ballen tilbake fra sistnevnte, og brukte to tocuh før han tuppet ballen i det lengste hjørnet bak Larsen Kwarasey.

- Et lite stykke kunst av Mathew! utbrøt Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

2-1: Lillestrøms Ifeanyi Mathew jubler over sin 2-1 scoring og gratuleres av lagkameratene.

Fyverkeri som lovet

På de to siste minuttene før pause kom det fyrverkeriet som Kjetil Rekdal hadde forberedt Eurosport-seerne på, og det var smått utrolig at Lillestrøm kunne gå til pause med ledelse.

Gjestene gikk nemlig rett i angrep etter 2-1-scoringen, skaffet seg en corner, og ballen endte til slutt hos Ghayas Zahid. Han fintet LSK-forsvaret og sendte ballen videre til Simen Juklerød på overlapp, og venstrebacken dunket like godt ballen mot nærmeste hjørne. Uheldigvis for Vålerenga traff ballen stolpen, og returen banket samme mann inn i feltet - der den traff en liggende Jonatan Tollås Nation foran åpent mål før Lillestrøm fikk ballen unna - og tok kontringen.

Plutselig var vertene i driv fremover på banen, med tre mot tre, men i den andre enden av banen fikk Vålerenga til slutt ballen unna, og lagene kunne snart gå til pause på stillingen 2-1.

- Vi må opp et par hakk, var beskjeden fra målscorer Frode Kippe i pausen, som til tross for 2-1-ledelsen ikke var fornøyd med hjemmelagets prestasjoner.

Nestentabbe av Origi

Andre omgang startet slik store deler av første omgang hadde utspilt seg: Med et Vålerenga-lag som la beslag på ballen og spilte seg til flere farlige situasjoner, mens Lillestrøm på sin side lå med elleve mann i forsvar og banket ballen så langt vekk fra egen målgård så fort de fikk sjansen.

Ti minutter ut i omgangen fyrte Robert Lundström av fra drøyt 20 meter. Ballen var på vei rett mot Lillestrøm-keeper Origi, men sisteskansen gjorde en merkelig manøver og slo ballen rett ned ved siden av seg. Ballen lå og dansen like foran målstreken, men Marius Amundsen fikk måket den vekk foran øynene på Bård Finne.

Like etter kom vertene på en sjelden visitt framover på banen, og volleyskuddet fra Charles Chinedu Ezeh strøk Larsen Kwaraseys høyre stolpe.

Nesten fullsatt

Nå hevet imidlertid Lillestrøm seg, og kampen bølget fram og tilbake med sjanser til begge lag. Ifeanyi Mathew viste seg mer frem med sine rappe føtter, men forsøket hans curlet til side for mål.

Vålerenga på sin side slet etter hvert med å omsette ballinnehavet til målsjanser, og ikke engang da klokka tikket mot 90 spilte minutter klarte gjestene å sette inn et skikkelig trykk mot Lillestrøm-målet.

I midtforsvaret ledet Frode Kippe vertene til en svært viktig seier foran en nesten fullsatt Åråsen med 8.552 tilskuere, mens Ronny Deilas menn bør bruke landslagspausen godt for å snu en negativ trend i serien.

