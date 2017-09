41 byer vil ha VM-kamper i 2026

41 byer i USA, Canada og Mexico har lagt inn søknad om å få arrangere kamper i fotball-VM i 2026.

Den nordamerikanske søknaden er stor favoritt til å få sluttspillet om ni år. Marokko er så langt eneste rival i kampen om det første fotball-VM med 48 lag.

Listen over de 41 potensielle vertsbyene er endelig etter at tre byer som var invitert til å søke valgte å avstå. Det er San Diego og Green Bay i USA, Calgary i Canada.

Det ventes at 20 til 25 byer foreslås i den endelige søknaden til FIFA, mens 12 av dem faktisk får kamper i sluttspillet. Man står altså foran en omfattende utsilingsprosess.

– Vi er begeistret over søknadene vi har fått, og særlig de enkelte byenes entusiasme for innovasjon og bærekraftige løsninger, sier søkersjef John Kristick i en uttalelse.

Byer som ikke får VM-kamper kan likevel bli viktige for arrangementet, for eksempel som base for deltakende lag.

Det er meningen at 60 av VM-kampene skal spilles i USA, 10 hver i Canada og Mexico. Fra kvartfinalen og ut skal samtlige kamper spilles i USA.

Blant de foreslåtte arenaene i USA er flere som ble brukt i VM-sluttspillet i 1994, deriblant Rose Bowl i Pasadena, som var finalearena den gang. Andre sannsynlige spillesteder er den nye Los Angeles Stadium og NFL-laget Dallas Cowboys' hjemmebane i Arlington, Texas med plass til 105.000 tilskuere.