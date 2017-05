60 år siden Bredesen ble italiensk seriemester: - Et fantastisk år

ANNONSE

GRENSEN (Moderne/Nettavisen): Tidligere Italia-proff Per Bredesen gjestet nylig podkasten Toppfotball. Fotballpioneren med til sammen mer enn 200 kamper for fem forskjellige italienske klubber letter på sløret om hvordan overgangen fra Norge og Ørn-Horten til Italia og Lazio var.

I tillegg til Lazio, var Bredesen også innom klubber som Udinese, AC Milan, Bari og Messina.

Med lagkamerater som Juan Alberto Schaffino og Cesare Maldin i AC Milan i, er det ingen tvil om at Bredesen spilte sammen med noen av verdens aller ypperste fotballspillere på den tiden.

AC MILAN: Per Bredesen vant Serie A med AC Milan i sesongen 1956-57.

Ble seriemester

I podkasten forteller Bredesen blant annet om sesongen 1956/57 med AC Milan. Da ble han første – og så langt eneste nordmann til å vinne den italienske serien. Bredesen og hans AC Milan kjempet en tøff kamp mot Firenze den sesongen, men endte til slutt seks poeng foran laget fra Firenze.

INDRELØPER: Per Bredesen spilte i en posisjon som tilsvarer indreløper i dagens fotball.

- Det var et fantastisk år, sier Bredesen.

Han forteller videre om kamper mellom Milano-rivalene AC Milan og Internazionale der det var 90.000 mennesker på tribunene.

Til slutt endte altså sesongen med at AC Milan i sine røde og svarte striper ble kåret til italienske seriemestere.

- Det gikk ikke an for oss å gå i byen etter det. Det var herlig. Jeg skulle ønske at en annen nordmann kunne komme dit og oppleve det jeg har opplevd. Det å gjøre en karriere i Italia – en av verdens beste fotballnasjoner. Det var en drøm, forteller Bredesen.

Partiet der Bredesen forteller om seriemesterskapet kan høres fra 24:00 i podkasten.

Dress som bestemannspris

Lazio ble Bredesens første klubb i Italia. For den italienske hovedstadsklubben ble det nesten hundre kamper for Bredesen, før turen gikk videre til Udinese.

MOT TORINO: Per Bredesen i aksjon mot Torino. Kampen endte med 2-1 seier til Bredesens Lazio.

Han beskriver en intens fotballinteresse i den italienske hovedstaden.

- Det var nesten håpløst å gå i Roma sentrum etter at vi hadde vunnet kamper, forteller han.

Bredesen forteller også om at rutinen med at banens beste spiller ble premiert med en ny dress.

- Det ble delt ut en dress til banens beste spiller, noe som skjedde med meg en gang imellom, forteller Bredesen, og skildrer videre den første gangen han skulle hente premiedressen:

TRENINGSLEIR: Per Bredesen på treningsleir med lagkameratene i AC Milan.

- Jeg kom kjørende i min nye Studebaker. Det var helt svart med folk. Jeg tenkte at det hadde skjedd en ulykke, men så kom politiet bort og sa at de hadde ventet lenge på meg.

- Politiet stanset all annen trafikk og vinket meg frem, forteller han videre.

Partiet der Bredesen forteller om fotballinteressen i Roma, og dresspremiene kan høres fra 28:00 i podkasten.

