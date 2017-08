AaFK-treneren sendt på tribunen i målfest

Aalesund-spillerne var lite fornøyde med dommeren etter at Mikkel Kirkeskov ble utvist for en forseelse svært lik den Simen Wangberg slapp unna med.

TROMSØ - AALESUND 3-2:

Tromsø tok tre meget viktige poeng hjemme på Alfheim da Aalesund ble slått 3-2 i en høydramatisk kamp søndag.

Jobben ble ekstra vanskelig for gjestene da Mikkel Kirkeskov ble utvist i den andre omgangen. Spørsmålet er om ikke Tromsøs Simen Wangberg også burde hatt rødt kort for en lignende forseelse.

Misfornøyd med dommeren

Aalesund-trener Trond Fredriksen reagerte så kraftig på dommer Kai Erik Steens avgjørelse at han ble sendt på tribunen.

- Jeg skal ta min straff som en mann. Jeg fortjener å bli straffet når jeg reagerer som jeg gjør, så håper jeg at flere blir straffet, sier Fredriksen og antyder at han mener Steen ikke bør få dømme med det første.

- Hva tenker du om at spillerne dine pådrar seg så mange kort? Det er ikke gunstig med tanke på karantener i den neste kampen

SENDT PÅ TRIBUNEN: AaFK-trener Trond Fredriksen ble sendt på tribunen mot Tromsø.

- Det er ikke gunstig, men det er umulig å vite hva som er gult kort og ikke gult kort, så jeg forstår frustrasjonen til mine spillere. Det har jeg ingen problemer med.

Fredriksen mener Aalesund fortjente å få med seg mer fra søndagens kamp.

- Vi får ingenting ut av en kamp vi hadde fortjent mer fra. Vi har våre muligheter til å score mål, men får ingenting med oss fra Tromsø.

Wangberg slapp med skrekken



Seks minutter tok det før Gjermund Åsen sendte Tromsø i ledelsen på Alfheim. Lasse Nilsen slo ballen inn foran mål, og den tidligere Rosenborg-spilleren kunne enkelt bredside inn 1-0.

Snaut midtveis i omgangen slo gjestene tilbake, og det var greske Thanasis Papazoglou som sto for utligningen. Den 195 centimeter høye spissen steg til værs på en corner fra Fredrik Carlsen og stanget inn 1-1.

Like før pause var Tromsø-kaptein Simen Wangberg svært heldig som ikke ble utvist. 26-åringen hadde nettopp fått gult kort da han holdt igjen Mos og stoppet en AaFK-overgang. Dommeren Kai Erik Steen nøyde seg imidlertid med å dømme frispark.

I stedet fikk hjemmelaget en drømmestart på den andre omgangen. Morten Gamst Pedersen løftet ballen over Aalesund-forsvaret til Thomas Lehne Olsen, som tok med seg ballen og trillet til forbi Andreas Lie og i mål.

Fredriksen sendt på tribunen



Gjestene ga seg imidlertid ikke og bare seks minutter senere var det Aron Elis Thrandarson som fikk æren av å utligne til 2-2 etter godt forarbeid av Mos.

Der Wangberg som var heldig som ikke ble utvist, var ikke gjestenes Mikkel Kirkeskov like heldig. Dansken fikk sitt andre gule og ble sendt i dusjen etter å ha revet ned Hans Norbye.

Aalesund-trener Trond Fredriksen protesterte såpass heftig at han ble sendt på tribunen.

Avjørelsen falt med et kvarter igjen å spille. Rett etter at Papazoglou var nær ved å gi Aalesund ledelsen, gikk Tromsø i angrep. Thomas Lehne Olsen banket til fra langt hold, via hanskene til Lie og i nettet til 3-2.

Scoringen og seieren gjør at Tromsø klatrer forbi Viking på tabellen og håpet om å overleve i Eliteserien lever i høyeste grad.