Aalbu ferdig i Discovery

Jan-Erik Aalbu blir administrerende direktør for produksjonsselskapet Ullevaal Media Center (UMC), meldes det i en pressemelding onsdag.

- Det er tungt å si farvel til alle de flinke og hyggelige folkene i Discovery, men da tilbudet kom, føltes det riktig å prøve noe nytt. Jeg kjenner UMC og folkene som jobber der svært godt. UMC har de siste årene vært med å løfte Eliteserien, norsk toppfotball og flere andre store sportsrettigheter som TV-produkt. Nå får jeg fortsette å jobbe med det jeg brenner for: utvikling av det norske fotballproduktet og formidling av norsk fotball og idrett generelt, sier Aalbu i pressemeldingen.

- Samtidig kommer jeg enda tettere på produksjonsmiljøet – og jeg får videreutvikle et nytt, og ganske ungt lag. Det er det jeg liker, og er god til.

UMC produserer studiosendinger for flere av Discoverys sportssendinger. Aalbu kommer dermed til å jobbe tett med sin tidligere arbeidsgiver.

- Aalbu har en meget sterk bakgrunn fra både idrett og media. Han er en engasjert og dyktig leder, som vil passe veldig bra med UMCs ambisjoner, sier styreleder i UMC Hans-Tore Bjerkaas i pressemeldingen.

Discovery-sjef Tine Austvoll Jensen synes det er leit at Aalbu nå takker for seg, men ser samtidig frem til å fortsette samarbeidet i nye former.



-Jan-Erik er en lagbygger. Det har han med seg fra idretten og trenerkarrieren. I Discovery har han virkelig brukt disse egenskapene godt. Da Jan-Erik begynte, bestod sportsavdelingen av to personer og han var én av dem. Nå teller vi godt over 20 hoder, samt et stort produksjonsteam. Vi har klart å levere på målet vi satte oss da vi kjøpte Eliteserien for en stund tilbake: å doble seertallene første helg vi gikk på lufta. Det skal Jan-Erik ha mye av æren for, sier Austvoll Jensen.

Eirik Koren går inn som midlertidig leder for den norske sportsavdelingen i Discovery. Koren går over sommeren inn i stillingen som sjef for Eurosport-operasjonen i Discovery Networks Norge, og vil inntil permanent løsning er på plass fungere som sjef også for sportsavdelingen, opplyser Discovery i en pressemelding.

Aalbu erstatter Svein Graff i rollen hos Ullevaal Media Center.

Graff har ledet UMC siden oppstarten for tre år siden. Graff er hentet til en nyopprettet stilling som direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Fotballforbund (NFF), og blir en del av ledergruppa i NFF.

UMC eies av Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF), og leverer studio - og OB-produksjoner samt andre innholdsproduksjoner til mediehus, organisasjoner og næringsliv.

