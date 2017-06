Aalesund knuste Odd: - Det er ekstremt sterkt

ANNONSE

Det gjorde utgangspunktet før annen omgang svært vanskelig, til tross for at Rafik Zekhnini reduserte til 1-3 etter 42 minutter. Til slutt måtte Odd gå av banen for femte gang på rad uten seier etter å ha blitt herjet med av Lars Veldwijk, som scoret tre ganger i 5-1-seieren.

Før kampen hadde Odd spilt tre kamper som hadde endt 0-0. Søndag maktet laget å score, men det hjalp lite når Sondre Rossbach måtte plukke ut ballen av nettet hele fem ganger.

– Vi har scoret altfor få mål, men problemet i dag er at vi slipper inn fem mål og får det røde kortet, sa Fagermo til Eurosport etter kampen.

Hans trenerkollega Trond Fredriksen var svært glad etter storseieren.

– Det å slå Odd, et av Norges beste lag, 5-1 på hjemmebane er ekstremt sterkt. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen til gutta. Det var en glede å stå på sidelinjen og se på dette, sa han.

Semb Berge utvist

En som hadde en god dag på jobben søndag, var hans spiss Lars Veldwijk.

Spissen ga vertene ledelsen etter 13 minutter da Edwin Gyasi fikk ballen ute til høyre og slo inn til den nederlandskfødte sørafrikaneren, som ikke gjorde noen feil.

Kun fem minutter senere var Gyassi på farten igjen. Denne gangen siktet han på Mustafa Abdellaoue inne i feltet, men Odd-stopper Fredrik Semb Berge var uheldig og skled ballen i eget nett i et forsøk på å hindre "Mos" fra å score.

Etter 32 minutter var Semb Berge i begivenhetenes sentrum igjen. Veldwijk luktet et langt oppspill og hadde midtstopperen i ryggen da Odd-spilleren så seg nødt til å holde igjen spissen for å hindre ham i å avslutte. Veldwijk gikk i bakken, og dommer Trygve Kjensli valgte å dømme straffe. Samtidig ble Semb Berge utvist.

Straffen ekspederte Abdellaoue i mål til 3-0.

Veldwijk-raid

Rafik Zekhnini reduserte like før pause da han ble spilt alene gjennom av Riku Riski. Unggutten gjorde ingen feil alene med Andreas Lie, men scoringen var ikke nok til å sikre poeng.

Etter 63 minutter var Veldwijk på farten igjen. Spissen startet på egen banehalvdel og forserte framover på venstresiden før han avsluttet selv i mål til 4-1.

Aalesund-spissen var ikke ferdig for dagen. Etter 74 minutter spilte han ut til Abdellaoue, som skjøt i stanga. På returen satte Veldwijk inn sin tredje scoring i kampen.

Resultatet gjør at Aalesund klatrer til fjerdeplass med 22 poeng, mens Odd ligger på sjetteplass med ett poeng mindre.

(©NTB)