Aalesund kunne juble for sterk snuoperasjon mot Tromsø

AALESUND - TROMSØ 3-1:

For hjemmelaget tok seg selv i nakken etter å ha ligget under 0-1 etter den første omgangen.

Scoringer av Bjørn Helge Riise, Mostafa Abdellaoue og Vebjørn Hoff sørget imidlertid for at vertene kunne juble for seier mot Tromsø.

Tromsø i føringen

Gjestene fra nord åpnet oppgjøret best på kunstgresset i Ålesund. Hjemmelaget kjente kanskje ekstraomgangene de måtte ut i for å slå ut tredjedivisjonslaget Herd onsdag.

20 minutter var spilt da publikum fikk se bortelaget komme seg til kampens første store sjanse. Gjermund Åsen fikk tid til å hamret til mot Andreas Lie i vertenes mål. Heldigvis for sisteskansen klinket ballen i stolpen.

Minuttet etter skulle imidlertid Tromsø få betalt for trøkket, etter meget svakt forsvarsspill av Mikkel Kirkeskov. Sistnevnte skulle til å klarere bort et innlegg fra Aron Sigurdarson, men så ikke at Ingebrigtsen kom stormende bak han. 20-åringen kom seg inn foran dansken og sendte den kontant i nettet.

SCORET: Tromsøs Mikael Ingebrigtsen feirer 0-1 i eliteseriekampen i fotball mellom Aalesund og Tromsø på Color Line Stadion.



Hjemmelaget hadde sine muligheter før hvilen, men maktet ikke lure ballen forbi Gudmund Kongshavn i Tromsø-målet.

Målscoreren i fokus

Rundt ti minutter etter scoringen kom Ingebrigtsen i fokus igjen. For etter en tøff duell med Fredrik Carlsen så det ut til at Tromsø-spilleren bevisst tråkket på Aalesund-spilleren.

GULT KORT: Tromsøs Mikael Ingebrigtsen og Fredrik Carlsen etter en duell. Førstnevnte ser ut til å tråkke på motstanderen og får gult kort etter situasjonen.

Det fikk fotballekspertene til å reagere.

– Det er stygt, det er stygt! Men han står ved siden av han og tramper han i leggen. Jeg synes han med fordel kunne vært sendt av banen. Du er ikke frikjent fordi du har scoret omgangens eneste mål, utbrøt Eurosport-ekspert Bengt Eriksen.

– Å tråkke på en spiller som ligger nede det synes ikke jeg er pent i det hele tatt. Det bryter mot spillets regler, fortsatte han.

Han får støtte av John Arne Riise som fulte kampen i TV 2s FotballXtra. På Twitter meldte han følgende.

- Feigt av dommer å ikke gi rødt til Ingebrigtsen! 1,5 meter ifra, soleklart rødt! Feigt! skrev fotballprofilen.

Snudde kampen

Etter hvilen var det et helt «nytt» Aalesund-lag som kom på banen. De vant duellene og kom til flere sjanser.

Det resulterte også i flere scoringer i målprotokollen.

For utligningen kom ved Bjørn Helge Riise en drøy time ut i oppgjøret. Innbytteren fikk ballen av Vebjørn Hoff inne i feltet og kunne sette ballen i nota med høyrefoten.

Like etter la Mostafa Abdellaouse på til 2-1 for vertene, der Hoff nok en gang var nest sist på ballen.

Hoff avgjorde

Etter å ha vært servitør på de to første målene fikk Hoff endelig æren av å være sist på ballen i 3-0 scoringen til Aalesund. Kirkeskov og Riise kombinerte fint på Tromsøs banehalvdel før førstnevnte slo lærkula ut 45 grader.

Der kom Hoff stormende og skled ballen i mål.

Dermed kunne Aalesund juble for sin andre seier for sesongen. Laget står nå med ett poeng mer enn Tromsø.