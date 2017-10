Aalesund reddet poeng på overtid

Kristiansund burde ha avgjort møtet med Aalesund på overtid, men rett etter en kjempesjanse, fikk de i stedet en rett i fleisen.

AALESUND - KRISTIANSUND 1-1:

Aalesund har hatt en meget tøff høst i Eliteserien og før lørdagens kamp mot Kristiansund hadde klubben kun plukket tre poeng på de ti siste kampene. Dermed står klubben med begge beina nede i nedrykksstriden.

Kristiansund er heller ikke på trygg grunn og hadde kun fire poeng ned til nettopp Aalesund på kvalifiseringsplassen før lørdagens møte.

Det var med andre ord svært viktige poeng det ble kjempet om på Color Line stadion. Det endte med ett poeng til hvert lag etter et drama.

- Amatørenes aften



Torgil Gjertsen ga nemlig Kristiansund ledelsen fem minutter før slutt, men helt på tampen utlignet Aalesund ved Vebjørn Hoff.

Rett i forkant av utligningen hadde Kristiansund misbrukt en gedigen mulighet der to spillere kom alene gjennom på åpent mål, siden keeper Andreas Lie hadde blitt med opp på en corner, men på uforståelig vis klarte ingen av dem å sette ballen i nettmaskene.

Rett etter sikret altså Aalesund poengdeling langt ut i overtiden.

- I dag var det amatørenes aften fra Kristiansund. At Gjertsen bommer på den sjansen er én ting, de har et angrep til de kan drepe kampen på. Gjertsen vet jo at han skal sentre til Mendy, som da setter den i åpent mål til 2-0. For Kristiansund sin del, og for Gjertsens del, får vi håpe at dette ikke blir avgjørende når det er spilt 30 serierunder, for den kampen her skulle Kristiansund ha vunnet på slutten, sier Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal om avslutningen på kampen.

I Kristiansund-leieren var de selvsagt skuffet.

- Vi skal vinne dette. Det er junior, vi har åpent mål helt på slutten, men så slipper vi inn et drittmål like etter. Vi vinner som et lag og taper som et lag, men i dag får vi uavgjort og det er skuffende, sier Dan Petter Ulvestad til Eurosport etter kampen.

Det betyr at begge lag fortsatt ligger utsatt til på tabellen.

- Det er et viktig poeng, men vi er skuffet over 1-1 her, sier Aalesunds målscorer Vebjørn Hoff til Eurosport etter kampen.

Målløst til pause

Ingen av de to lagene klarte å finne nettet i løpet av første omgang, men det var ikke mangel på sjanser de første 45 minuttene i Ålesund.

Etter sju minutter var gjestene frampå. Karamoko Bamba fikk til slutt fatt på ballen nede ved dødlinjen etter litt klabb og babb, og la ut til Adam Arnarson. Han avsluttet, men ballen snek seg like utenfor Aalesunds mål.

15 minutter var spilt da Thanasis Papazoglou fikk en god mulighet. Michael Kirkeskov la inn, men grekeren bommet på ballen fra kort hold.

Etter 33 minutter kom hjemmelaget igjen. Vebjørn Hoff lurte offsidefella til Kristiansund og kom igjennom på kanten. Inne i feltet forsøkte han å legge ballen 45 grader ut. Henrik Gjesdal var på plass og fikk ryddet unna.

Rett før pause var Papazoglou igjen på plass i feltet og kastet seg fram etter et innlegg fra Aaron Thrandarson, men rakk ikke helt frem.

Omgangens aller største sjanse fikk Bamba helt på tampen av omgangen. Torgil Gjertsen slo et flatt innlegg inn foran mål og Bamba kastet seg fram. Heller ikke han nådde fram til ballen i svært god posisjon.

Rødt kort

Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-0.

Kort tid etter pausen var Papazoglou nær sitt andre gule kort for dagen da han sparket bort ballen etter at det hadde blitt dømt imot ham, men dommer Dag Vidar Hafsås lot grekeren slippe unna med dette.

Utover i andre omgang var Kristiansund nærmest scoring, uten å lykkes, og etter 66 minutter ble de redusert til ti mann da Amidou Diop ble utvist. Han fikk sitt andre gule for en sen takling på Daniel Gretarsson.

Dermed spilte vertene elleve mot ti de siste drøye 20 minuttene.

Etter utvisningen presset Aalesund på for et mål, men gjestene forsvarte seg godt og fem minutter før slutt ble det i stedet mål i andre enden.

Drama

Torgil Gjertsen vartet opp med en flott soloprestasjon da han tok med seg ballen opp i banen og klinket til fra rundt 20 meters hold. Andreas Lie fikk fingrene på ballen, men klarte ikke å holde den ute, selv om Aalesund-keeperen nok burde ha reddet skuddet fra Gjertsen.

Like etter ropte hjemmelaget på straffe da Papazoglou ble holdt inne i feltet, men dommer Hafsås var uenig og vinket spillet videre.

Rett i etterkant fikk tangotrøyene en stor mulighet til å utligne ved Oddbjørn Lie, men ballen ville ikke i mål for vertskapet.

På overtid burde Kristiansund lagt på til 2-0 da to mann kom alene mot åpent mål, men på uforklarlig vis ble det ikke scoring.

I stedet gikk Aalesund rett i angrep. Edwin Gyasi slo inn fra høyre og Vebjørn Hoff fikk to sjanser. Den andre satte han i nettmaskene.

Dermed endte det med 1-1 på Color Line stadion.

