Aalesund rotet bort seieren i nabooppgjøret

KRISTIANSUND - AALESUND 1-1:

Det så ut til å gå mot tre sikre poeng for Aalesund mot Kristiansund, etter at Lars Veldwijk hadde sendt gjestene i ledelsen i den første omgangen. En forsvarstabbe fra Adam Örn Arnarson gjorde likevel at Benjamin Stokke kunne utligne til 1-1, og sørge for poengdeling på Kristiansund Stadion.

Trond Fredriksens gutter fra byen lenger sør på Møre hadde flere gigantsjanser til å avgjøre kampen, men ballen ville ikke i mål.

- Det er helt utrolig! Det er tredje gangen Aalesund har en slik gigantsjanse, kommenterte Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal da Sondre Fet bommet på en sjanse fra én meters hold med fire minutter igjen å spille.

- Ikke nok sprut

Kristiansund-trener Christian Mikkelsen innrømmer at laget hans var heldige som fikk ett poeng, lørdag.

- Vi møter et godt lag og et par enkeltspillere som gir oss trøbbel. Samtidig mangler vi litt sprut i beina i dag, dessverre, sier han til Eurosport etter kampen.

Også målscorer Stokke mener at kampen var for svak fra de mørkeblås side.

- Vi må ta tre poeng hjemme. Dette er ikke godt nok, forteller spissen til Eurosport.

Skuffet syndebukk

Adam Arnarson var en tydelig skuffet mann etter kampen. Han forklarer at han var sikker på at han bare skulle heade ballen enkelt tilbake til sin målvakt i situasjonen der Kristiansund utlignet.

- Jeg ser ballen. Det var ingen skummel situasjon. Jeg så ikke angriperen, så jeg headet ballen tilbake til Andreas. Dessverre dukket han (Stokke) opp og scoret, sier Arnarson til Eurosport etter kampslutt.

21-åringen var tydelig preget av hendelsen i intervjusonen etter kampen.

- Det er ingen god følelse som går gjennom hodet når det skjer, men jeg måtte bare fokusere på å fullføre kampen. Nå kommer det til å sitte i hodet hele kvelden, så får jeg prøve å bli kvitt denne følelsen, sier islendingen.

- Et lite sekunds idioti blir dessverre avgjørende for oss i dag. Det kan skje i fotball, oppsummerer Trond Fredriksen.

Veldwijk på hodet

Aalesund tok kommandoen fra start i den første omgangen. Laget trillet ball, og kom til flere store sjanser. Halvveis ut i omgangen kom også uttellingen. Fredrik Carlsen slo et perfekt frispark på hodet til Lars Veldwijk. Den høyreiste spissen stanget enkelt gjestene i føringen.

Bortelaget fortsatte å presse på for å doble ledelsen, men Kristiansund holdt ut, og stillingen ble stående 0-1 til pause.

Andre omgang var bare fem minutter gammel da Mostafa Abdellaoue burde satt inn 2-0. Avslutningen var dog ikke god nok, og ballen gikk til utspark fra keeper.

FORTJENT: Det var fullt fortjent da Aalesund tok ledelsen 1-0 etter 22 minutter.

Forsvarstabbe

Etter en times spill utlignet Kristiansund. Adam Arnarson skulle bare heade tilbake til målvakt Andreas Lie. Hodestøtet var upresist, og Benjamin Stokke snappet ballen. Fra skrå vinkel fikk han noe ufortjent satt inn 1-1, og kampen var igjen åpen.

Ti minutter før slutt var Veldwijk centimetere unna å score sitt andre for dagen. Abdellaoue slo inn, og spissmakkeren skulle bare bredside ballen i mål. Fra kloss hold gikk avslutningen i stedet utenfor, og oransj-trøyene fortvilte.

Like etter var det Sondre Fet som skulle få alle sjansers mor. Fra én meters hold skle ballen av foten til unggutten, og gikk ut i feltet i stedet for i mål.

Til tross for å presse på kampen ut, kom aldri sunnmøringenes avgjørende scoring, og kampen endte 1-1. Begge lagene får dermed med seg ett poeng.

Aalesund er nå nummer fem i ligaen, med 19 poeng på 13 kamper. Kristiansund ligger nest sist med sine 13 poeng.