Aalesund snudde til seier mot Rosenborg

Sunnmøringene tok tre livsviktige poeng i kampen mot nedrykk.

AALESUND - ROSENBORG 2-1:

Rosenborg vant ligaen allerede lørdag kveld, etter at Molde rotet det til mot Kristiansund. Aalesund, på sin side, trengte de poengene de kunne få mot ligamesteren, i håp om å unngå nedrykk.

Og det ble et kaos av en fotballkamp på Sunnmøre, søndag kveld.

Etter å ha kommet under 1-0 på et straffespark, snudde nemlig Aalesund til 2-1 ved scoringer av Mostafa Abdellaoue og Edwin Gyasi.

Det betyr at laget klatrer opp på kvalifiseringsplass i Eliteserien. Oransjtrøyene har 29 poeng. Det er ett poeng mer enn Sogndal på direkte nedrykk.

- Brutalt

Etter å ha holdt unna en hel omgang, fikk Aalesund et strengt idømt straffespark mot seg tidlig i den andre omgangen. Da raknet det totalt for flere av oransj-trøyene, som rasende flokket seg rundt dommer Svein Oddvar Moen. De mente Nicklas Bendtner gikk alt for lett i bakken. Dommeren var likevel sikker i sin sak, og danske Bendtner scoret sikkert på straffen.

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal forstår dommeren, selv om han synes straffen var i billigste laget.

- Det er vel vår islandske venn (Adam Örn Arnarson, red.anm) som holder litt i Bendtner, men jeg mener litt kroppskontakt skal jo være lov. Men han holder litt i han. Da gir du dommeren en mulighet til å blåse. Det er brutalt tøft for Aalesund å få den imot, konkluderte Kjetil Rekdal etter å ha sett reprise av straffesituasjonen.

Heldigvis for Trond Fredriksen klarte spillerne å gjøre frustrasjonen om til motivasjon, noe som resulterte i en snuoperasjon sunnmøringene ikke glemmer på en stund.

Et tegn

Matchvinner Gyasi innrømmer at straffesparket ga spillerne en ekstra motivasjon.

- Jeg ble veldig sur og pådro meg et gult kort. Men vi klarte å snu det. Vi trengte tre poeng i dag. Vi jobbet hardt, og vi fortjente denne seieren, sier han til Eurosport etter kampen.

Nederlenderen tror søndagens resultater er et tegn ovenfra.

- Dette er et tegn. Sogndal tapte, og vi slo Rosenborg. Det er galskap, mener Gyasi.

Aalesund med store sjanser

Til tross for at Rosenborg hadde spillemessig kontroll, var det Aalesund som hadde første omgangs eneste store sjanse. Den kom etter en halvtimes spill. Sondre Fet headet ballen til Thanasis Papazoglou, men grekeren avsluttet like over.

Også i andre omgang kunne hjemmelaget scoret. Papazoglou stusset Mostafa Abdellaoue gjennom. I duell med Johan Lædre Bjørdal, fikk «Mos» avsluttet, men Arild Østbø reddet.

JUBEL: Utskjelte Edwin Gyasi sikret tre viktige poeng for Aalesund.

Like etter fikk Rosenborg den nevnte straffen, og gjestene tok ledelsen ved Nicklas Bendtner. Dansken har dermed scoret 18 mål i Elitserien denne sesongen, og er toppscorer når det gjenstår to serierunder.

Snuoperasjon

68 minutter var spilt da håpet om ny eliteseriekontrakt på nytt ble tent på Color Line Stadion. Igjen kombinerte hjemmelagets spissduo vakkert. Papazoglou kom seg ned til dødlinja, og fant Mos alene foran mål. Denne gang var 29-åringen sikker, og lagene var like langt.

Minuttet etter fikk Edwin Gyasi en kjempemulighet til å skape total kaos på Sunnmøre. Fra skrå vinkel trillen han dog ballen like utenfor mål, og Aalesund måtte fortsette å jakte et ledermål.

Hjemmelaget tok over, også spillmessig etter Mos' scoring. Tango-trøyene øynet en mulighet for tre viktige poeng, og satt press på trønderne.

Det skulle vise seg å være lurt. Kvarteret før slutt eksploderte det på Color Line Stadion. Gyasi, som hadde brent en stor sjanse fem minutter tidligere, sendte Aalesund opp i 2-1. Nederlenderen dro seg innover i banen. Han smalt til, og ballen gikk via et Rosenborg-bein og i mål.

Hardt kampprogram

Etter 2-1-scoringen tettet hjemmelaget igjen bakover. Dermed ble det ikke flere mål, og Aalesund tok sin første seier siden 25. juni. Den gang slo de Odd 5-1.

Søndagens trepoenger kan vise seg enormt viktig for Aalesund, som kjemper tappert mot nedrykk fra Elitserien. Laget har igjen Sarpsborg 08 og Strømsgodset i de to siste serieomgangene, som begge kjemper om medaljene bak Rosenborg.

