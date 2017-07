Aaron Lennon tilbake på treningsfeltet

Evertons Aaron Lennon er tilbake i trening etter å ha fått behandling for en stressrelatert sykdom.

Den fotrappe kantspilleren ble sendt til sykehus i starten av mai etter at politiet ble tilkalt.

Da hadde noen varslet om at en mann gikk omkring i nærheten av en motorvei og virket forvirret. Politiet oppfattet at mannen, som viste seg å være Lennon, befant seg i en risikabel situasjon og kjørte ham til sykehus.

Der fikk Lennon behandling, men nå er 30-åringen tilbake på treningsfeltet til Everton.

- Det er godt å være tilbake etter en vanskelig periode. Jeg har hatt en god uke med trening og kan ikke vente med å fortsette. Jeg ønsker å takke alle ansatte og pasienter ved The Priory i både Darlington og Altrincham og alle ansatte på Salford Royal Hospital. Støtten jeg har fått fra Everton, Spurs, deres fans, fotballfans og bekymrede medlemmer av offentligheten har vært utrolig, skriver Lennon på Twitter og fortsetter.

- Det er viktig for meg å understreke at det finnes utrolig god hjelp der ute og alle som føler noe utenom det vanlig burde søke støtte, for det er godt å kunne snakke om det.

