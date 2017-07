Abdelhak Nouri kollapset på banen: - Har fått permanent hjerneskade

Nederlandske Ajax med trist melding om supertalentet.

Treningskampen mellom Werder Bremen og Ajax lørdag ble avbrutt i det 72. minuttet da unggutten Abdelhak Nouri falt om på banen.

Det var snakk om ustabil hjerterytme og senere samme kveld ble det meldt fra den nederlandske klubben at ungguttens tilstand var stabil.

Torsdag melder imidlertid Ajax på Twitter at Nouri har fått en permanent hjerneskade som en følge av hendelsen i treningskampen.

«Vi er tynget av sorg over nyheten om at Appie Nouri har blitt diagnostisert med en alvorlig og permanent hjerneskade», skriver Ajax.

«Våre tanker og bønner er med ham og hans nærmeste i denne vanskelige situasjonen», skriver klubben på Twitter torsdag ettermiddag.

Ifølge nettstedet Football-Oranje.com er det ikke håp om at den lovende fotballspilleren skal kunne komme tilbake fra denne skaden.

Our thoughts and prayers go out to him and his loved ones in this difficult time. (2/2)#StayStrongAppie