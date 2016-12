Ada Hegerberg (21) er årets sportsnavn i Nettavisen

ANNONSE

OSLO SENTRUM (Nettavisen): - Jeg liker ikke ordet «kvinnefotball».

Ada Hegerberg tar en slurk av sin doble cortado og kikker vår reporter rett i øynene.

- Irriterer meg



Den 21 år gamle jenta er kjent for sitt gode humør, og det går kort tid mellom hver gang hun smiler eller ler. Men nå har samtalen styrt inn på et tema som gnager litt.

- Fotball er fotball. Jeg har aldri skjønt hvorfor det skal gjøres forskjell på jenter og gutter, sier hun.

Blid, men bestemt. Man blir ikke Europas beste hvis man blir dullet med, er moralen. Og Hegerberg mener jenter fra tidlig alder blir behandlet på en helt annen måte enn gutter.

- Med en gang det snakkes om jenter, skal det være så sosialt og gøy. Det skal være et fritidssted. Men hadde det blitt stilt like harde krav til jenter som gutter er jeg helt sikker på at det hadde vært akkurat like sosialt og gøy. Jenter har akkurat samme evne til å ta til seg konstruktiv kritikk og tåle høye krav for å bli bedre. Det som irriterer meg er at det ikke er et godt nok tilbud til jenter, slik det er med gutter. Hvorfor skal det være en forskjell? spør hun oppgitt.

- For du føler at det er en forskjell?

- Ja, det gjør jeg. Det blir lagt veldig vekt på det sosiale hos jenter, men det blir sosialt av krav også. For da blir det et miljø og en kultur for å bli bedre sammen, samtidig som man har det gøy. Det skal være så mye fjas med jenter, men vi skal være likestilte med menn, forlanger hun.

- Blir ikke tatt på alvor



Under oppveksten på Sunndalsøra fikk hun oppleve det beste og verste fra begge verdener. Hun var nemlig så god at hun måtte spille på guttelag for å få utfordret seg.

Mens jentene ble tatt på med silkehansker, var det helt annerledes med gutta. Der ble det stilt krav, og det ble konsekvenser om man ikke gjorde jobben sin.

- Det å ikke bli tatt på alvor er kanskje den mest irriterende delen av det. Jeg er oppvokst i en familie der vi er opptatt av å gjøre ting skikkelig, og det er veldig frustrerende når du som jente oppfatter at du ikke blir tatt like på alvor som en gutt, sier Hegerberg.

VIL HA RESPEKT: Ada Hegerberg er lei av at man blir behandlet annerledes som kvinnelig fotballspiller enn mannlig. - Det er ikke sånn at jeg forventer at vi skal ha samme økonomi eller lønn som gutta, det er en helt annen diskusjon, men vi skal ha den samme respekten.

Konsekvensen er at flere jenter dropper ut av fotballen i tidlig alder, mener hun. Selv var hun så god at hun etter hvert fikk en følelse av å bli respektert som fotballspiller av begge kjønn.

Men hun har hatt sin dose av fedre som ikke tålte at det kom en jente og tok sønnens plass på laget.

Årets sportsnavn



Temaet er noe som opptar 21-åringen, men vi har egentlig møtt henne for å snakke om lystigere ting enn forskjellsbehandling på fotballbanen.

VINNER: Ada Hegerberg er årets sportsnavn i Nettavisen.

Hun møter oss nemlig i Oslo sentrum for å motta prisen som årets sportsnavn i Nettavisen, en pris det var så bred enighet om i redaksjonen at det aldri var tvil om hvem som skulle vinne den.

2016 har vært et utrolig år for den fortsatt unge fotballspilleren. Hun scoret 54 mål på 34 kamper for Lyon forrige sesong og ble seriemester. Hun vant Champions League og ble turneringens toppscorer med 13 fulltreffere. Da sesongen var over hadde hun vunnet trippelen (liga, cup og Champions League).

- Det har vært en drøm og et eventyr. Ser jeg tilbake på det nå: «Herregud», sier hun.

Europas beste

Sesongen var så god at den holdt til å bli utnevnt til Europas beste spiller i en UEFA-kåring i midten av august.

Det var derfor mange som stusset da Hegerberg ikke ble nominert til prisen som verdens beste av FIFA.

- Jeg føler at det ikke er opp til meg å kommentere det der. Jeg får bare snakke med beina. Men det som kanskje var merkverdig, er at det er første gang Europas beste spiller ikke engang er nominert. Den kjenner jeg kanskje litt på. Samtidig er selvfølelsen min god, jeg vet hvor jeg er og hvor jeg skal, sier hun.

TOK SEG TID: Ada Hegerberg tok seg god tid til en prat med Nettavisen mens hun feirer jul hjemme i Norge.

Det var langt mellom den glamorøse prisutdelingen i Monaco til tyske Potsdam, der proffkarrieren hennes startet.

Hun har hele livet vært tøff mentalt, noe som virkelig kom til nytte da hun forlot trygge Stabæk for å prøve profflivet i slutten av 2012.

Fra å ha vært den store kometen i Norge, ble tilværelsen i Tyskland og Turbine Potsdam et møte med en øst-tysk og annerledes kultur for den da 19 år gamle jenta.

Og verst var trener Bernd Schröder. Han var så knallhard og uberegnelig at begeret til slutt rant over for Hegerberg.

- Ble dratt ned mentalt og fysisk

I et intervju med Josimar har hun tidligere uttalt at perioden i Tyskland gjorde henne «følelsesmessig ødelagt».

- Det er tøffe ord, men det kan man trygt si. Jeg ble dratt ned både mentalt og fysisk. Mentalt fordi jeg ikke fikk være meg selv, jeg fikk ikke lov til å smile eller ha godt humør. Hvis jeg ikke får være meg selv som menneske, er det vanskelig å være meg selv som fotballspiller. Og fysisk fordi vi ble kjørt i grøfta av mengden trening, sier hun drøyt to år senere.

I dag er hun glad for at hun bet tennene sammen og aldri tenkte tanken på å dra hjem til Norge. «Det gikk en jækel i meg», minnes hun, og sier det ikke er sikkert hun hadde vært i Lyon i dag om det ikke var for motgangen i Tyskland.

Hun har ingen kontakt med Bernd Schröder i dag. Om hun hadde truffet ham på gata hadde hun sagt hei og gått videre.

FÅTT NY SJEF: Ada Hegerberg er fornøyd med at svenske Martin Sjögren tar over det norske kvinnelandslaget i fotball. - Jeg er veldig spent, og ser positivt på det. Jeg kjenner ham ikke fra før av, bare litt fra klubbfotballen, og han får mye skryt fra Sverige. Jeg har fått bra feedback fra tidligere lagkamerater som har hatt han.

Redningen ble Lyon, som hadde fått nyss i at Hegerberg var misfornøyd i Tyskland og så sitt snitt til å gjøre en god signering. To år senere sto hun altså på scenen i Monaco sammen med Cristiano Ronaldo og mottok prisen som Europas beste.

- Det var vittig, det ble nesten flere spørsmål om hvordan Ronaldo var enn prisen, flirer hun.

Likevel ble det et møte med en superstjerne hun beskriver som en veldig sympatisk fyr.

- Han var skikkelig kul. Vi vekslet noen ord og var på en pressekonferanse sammen etterpå. Han hadde hatt en veldig god sesong, vunnet EM, og jeg kunne merke at han var veldig selvsikker. Han var også i veldig godt humør, det ble mye spøking frem og tilbake. Det var faktisk skikkelig hyggelig, mener hun.

- Ronaldo var i kjempeform



Moren Gerd Stolsmo var nok mer «starstruck» enn datteren. Da Real Madrid-proffen var på vei til å forlate lokalet, tok Gerd grep for å sikre seg et bilde.

- Haha, mamma ville bare ha et bilde med Ronaldo på mobilen sin. Hun var på fornavn og bare «Hey, Cristiano», og spurte om et bilde. Han var egentlig på vei ut, men var kjempehyggelig, snudde og tok et bilde med oss. Etterpå, da vi sto i intervjusonen, kom han bort og sa ha det. Da sa han «bye, bye, mummy» til mamma. Han var i kjempeform, husker Hegerberg.

GOD STEMNING: Dette ble resultatet av mamma Gerd Stolsmos iherdige forsøk på å få tatt et mobilbilde sammen med Cristiano Ronaldo.

Viktigere enn å møte Ronaldo, mener hun kåringen setter henne i en posisjon til å påvirke.

- Prisen gir meg en stemme. Når man er Europas beste, vil folk lytte til deg. Nå gjelder det å bruke den stemmen til noe positivt, bruke den til å skape utvikling og løfte fotballen på kvinnesiden. Den rollen tar jeg veldig seriøst, sier hun.

Mye tyder på at det trengs. Dagen før vi møter Hegerberg i Oslo blir det kjent at Marie Dølvik Markussen, som scoret årets mål i Toppserien, fikk en støvsuger (!) i premie.

Fillesak



Hegerberg har fått med seg nyheten, men beskriver det som en liten fillesak i forhold til det store bildet. Man bør heller fokusere på hva man må gjøre bedre for å tilrettelegge for kvinnelige spillere i Norge, mener hun.

- Hva er det verste med å være kvinnelig fotballspiller i Norge?

- Personlig liker jeg ikke å peke på kun det negative, vi må heller se på hva vi kan gjøre for at det skal bli bedre, sier hun.

Det som er tøffest med å være kvinnelig fotballspiller i Norge, mener hun er at det er vanskelig å være det 100 prosent.

- Det gjør at man har begrensede muligheter til å satse. Noen har halvtids- og heltidsjobb ved siden av fotballen, og da er det veldig krevende. Det burde vært bedre tilrettelagt for å drive fotball med god kvalitet, da hadde produktet også blitt bra. Økonomisk er det vanskelig, det settes ikke inn nok midler, og da er det vanskelig å få høyt nok nivå til at det blir stor interesse rundt det, sier hun.

I januar 2016 ble det kjent at hun har funnet tonen med en annen fotballproff, IFK Gøteborg-spiller Thomas Rogne.

Hegerberg forteller at paret har bestemt seg for å ikke prate så mye om privatlivet til media.

- Og det funker greit for oss. Han har sin karriere, jeg har min karriere, og vi prøver å gjøre det beste ut av det. Det som er veldig bra er at vi forstår hverandre veldig godt, vi forstår lidenskapen. Det er stor støtte i det, mener hun.

DERFOR BLE HUN GOD: - Artig spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg har hatt en spesiell familie rundt meg som alltid har tenkt utenfor boksen og vært opptatt av å finne nye utfordringer. Vi har vært veldig opptatt av detaljer, helt siden jeg var liten, og alltid søkt etter det neste nivået. Vi har alltid hatt det gøy og hatt et ønske om å bli bedre. Folk prater mye om talent, men det blir så mye prat. Det handler om hva du gjør med det talentet du har. Det er masse trening som har gjort at jeg har kommet dit jeg er i dag.

Frankrike-proffen fremstår som reflektert, selv om hun kun har passert 21 år. Og det er ikke bare kvalitetene på fotballbanen som skiller henne fra andre 21-åringer. Hegerberg er blant annet så glad i å lese bøker at hun en periode ikke eide en egen TV.

- Men nå har jeg fått meg en! sier hun og ler.

Når Nettavisen spør hva som opptar henne, er svarene likestilling og demokrati. «Jeg er veldig interessert i hvordan samfunnet er bygd opp, hvordan for eksempel Tyskland er bygd opp i forhold til Frankrike og Norge».

FIKK PRIS: Her er Ada Hegerberg med det synlige beviset på at hun er årets sportsnavn i Nettavisen.

Ga bort pris

Da hun i november ble kåret til årets profil på NISO-gallaen, valgte hun å gi den videre til Ingvild Stensland, den 35 år gamle landslagsveteranen som stanset på 115 landskamper. Begrunnelse? At Stensland har vært en profil for Hegerberg i lang tid.

Igjen - ikke som 21-åringer flest.

Selv ser hun ikke for seg å holde på med fotball «til langt opp i 30-årene», men spiller så lenge motivasjonen er der. «Akkurat nå har jeg verdens kuleste jobb», mener hun.

Og hun er utvilsomt blant verdens beste spillere, selv om FIFA-juryen mener noe annet.

I julen avslørte det europeiske fotballforbundet at ingen spillere har scoret flere mål enn Hegerberg i UEFA-turneringer i 2016.

- Du har oppnådd mye og er fortsatt bare 21 år. Hva er du fornøyd med hvis vi spoler 15 år frem i tid?

- Det var lenge! Det forrige sesong har lært meg er at man bare blir mer sulten av suksess. Jeg prøver bare å ta med meg det jeg har opplevd og bygge videre på det, sier Hegerberg.

Det lover godt for norsk fotball.

Fakta: Årets sportsnavn i Nettavisen

2016: Ada Hegerberg. - Det er kjempestas, og en veldig stor ære. Vi har veldig mange dyktige idrettsutøvere i Norge, og det er en kjempeære at dere velger en utøver fra en sommersport og fotball, sier prisvinneren. Tidligere vinnere:

2015: Mats Zuccarello *Nettavisen-prisen Årets sportsnavn er en fersk pris og deles ut hver desember. Juryen er Nettavisens sportsredaksjon.

