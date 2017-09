Ada Hegerberg herjet for Lyon mot Rodez

Ada Hegerberg storspilte for Lyon søndag, og scoret hele fire ganger for den franske storklubben.

LYON - RODEZ 7-0:

Ada Hegerbergs uenigheter med ledelsen av Norges Fotballforbund har preget det norske nyhetsbildet den siste uken. Stjernen har takket nei til videre landslagsspill, og gjort det klart at hun nå ønsker å bruke all sin tid på klubblaget Lyon.

Søndag ble det klart at Hegerberg hadde skumle hensikter.

Etter ti minutters spill mot Rodez, hadde Hegerberg allerede scoret to ganger. Innen pausesignalet gikk, hadde hun scoret sitt tredje for dagen, i tillegg til at lagvenninnen Eugenie Le Sommer også hadde scoret for hjemmelaget.

Selv om kampen i praksis var avgjort ved pause, roet ikke målfesten seg nevneverdig i den andre omgangen. Kheira Hamraoui og Eugenie Le Sommer scoret to raske mål et kvarter før slutt, før Hegerberg scoret sitt fjerde mål for kvelden da knappe ti minutter gjenstod av oppgjøret.

Hegerbergs fjerde mål viste seg også å bli kampens siste mål, og Lyon vant dermed 7-0 mot Rodez.

Kampen var Lyons første for sesongen, og de regjerende seriemesterne fikk en fin start på sesongen. Også laget som endte på andreplass i fjor, Montpellier, startet sesongen med seier. Borte mot Albi scoret Montpellier hele sju ganger.