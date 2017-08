Adegbenro senket Ajax i debuten

Rosenborg sikret seg et svært godt utgangspunkt før hjemmekampen da Ajax ble slått i Amsterdam.

AJAX - ROSENBORG 0-1:

Rosenborg spilte en knallsterk bortekamp og sikret seg et meget godt utgangspunkt før hjemmekampen da forrige sesongs Europa League-finalist Ajax ble slått 1-0 i Amsterdam torsdag.

Debutant Samuel Adegbenro ble den store helten for Rosenborg to dager etter at han ble hentet fra Viking for 15 millioner kroner.

Åtte minutter etter at han ble byttet inn, satte nigerianeren inn det avgjørende målet for trønderne. Med uavgjort eller bedre i Trondheim om en uke, er Rosenborg klar for gruppespillet i Europa League.

Adegbenro: - Jeg er så glad

Det var en meget glad og fornøyd matchvinner som snakket med Max like etter kampslutt.

- Å score mål i min første kamp, er en bra start. Jeg ble så glad, for det var det vi var ute etter - å score på bortebane. Kåre ba meg gå ut, jobbe hardt og se hva jeg kunne gjøre for å hjelpe laget. Jeg ser fram til kampen i Trondheim, sier matchvinner Adegbenro til Max.

AVGJORDE: Samuel Adegbenro scoret åtte minutter ut i sin Rosenborg-debut.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen var først og fremst stolt over laginnsatsen som ble lagt ned av hans menn.

- Det er et kolletkiv som jobber utrolig bra. Det er klart at på bortebane mot Ajax vil det være perioder der vi vil ligge lavt. Vi jobber knallhardt for hverandre og er disiplinerte. Vi tør i perioder å ha ball, og vi tør å spille og utfordre Ajax. Det gjør at vi kommer herfra med et bra resultat, og endelig scorer vi et bortemål, sier Ingebrigtsen til Max.

Ingebrigtsen: - Mange gjør en fantastisk jobb



Han vedgår imidlertid at Rosenborg var avhengig av å ha marginene på sin side for å få med seg et godt resultat.

- Vi er avhengig av at André gjør en pansermatch og at alle spiller opp mot pari. Det er så jevnt og små marginer at du må ha litt flaks. Vi har en som kommer inn og bare setter den i kroken. Det er sånne ferdigheter vi trenger, og da er vi kapable til å få med noe på bortebane. Det er mange som gjør en fantastisk jobb i dag, og det må vi for å komme herfra med et resultat.

Om mulighetene for avansement til gruppespill sier en fattet Ingebrigtsen følgende:

- De er i alle fall større enn da vi reiste nedover.

FORNØYD: Kåre Ingebrigtsen var svært fornøyd med innsatsen og resultatet i Amsterdam.

Stor Bendtner-sjanse

Ajax tok kontroll fra start i torsdagens møte i Amsterdam og spilte Rosenborg svært lave i åpningsminuttene. De gangene RBK vant ballen, tok det ikke lang tid før nederlenderne vant den tilbake.

Sjansene uteble imidlertid før Rosenborg kom med et realt skremmeskudd i motsatt ende av banen etter et snaut kvarter.

Et nydelig RBK-angrep, som gikk via Mike Jensen, Vegar Hedenstad, Fredrik Midtsjø og Milan Jevtovic, endte med at en heading fra Nicklas Bendtner så vidt ble reddet på streken av en Ajax-forsvarer.

KJEMPESJANSE: Her header Nicklas Bendtner ballen på mål, men måtte se en Ajax-forsvarer redde ballen på streken.

Snytt for straffe?

Like etterpå mente RBK-trener Kåre Ingebrigtsen at Rosenborg ble snytt for straffe da Birger Meling ble tatt av keeper André Onana etter at han avsluttet over mål, men dommer Craig Thompson dømte kun femmeter.

Midtveis i omgangen var det Ajax sin tur til å prøve seg. Amin Younes snurret rundt med Hedenstad på venstrekanten og fikk lagt inn foran mål. Der var Jørgen Skjelvik nær ved å sette ballen i eget mål, men André Hansen var med på notene.

TØFF DUELL: Amin Younes spilte en meget god førsteomgang mot Vegar Eggen Hedenstad og Rosenborg.

Like etter var Younes på farten igjen. Tyskeren dro seg inn forbi Hedenstad og avsluttet, men Hansen fikk slått ballen over mål.

Etter en times spill fikk Matthijs de Ligt to gode sjanser til å sende hjemmelaget i ledelsen. Først vartet Hansen opp med en ny god redning, før Ajax-stopperen headet ballen i bakken og over på den påfølgende corneren.

Drømmedebut

Midtveis i andre omgang fikk Samuel Adegbenro sin RBK-debut da han ble byttet inn for Yann Erik de Lanlay. Like etterpå måtte også Hedenstad forlate banen med smerter i skulderen. Elverumsingen ble ersattet av Matthias Vilhjalmsson, og Fredrik Midtsjø ble flyttet ned på høyreback.

Bare åtte minutter etter at han ble byttet inn til sin debut i Rosenborg-drakta, sendte Samuel Adegbenro RBK-fansen til himmels to dager etter overgangen fra Viking.

Vilhjalmsson sendte nigerianeren alene gjennom, og alene med Onana gjorde Rosenborgs nye mann ingen feil da han plasserte inn 0-1. Da ble det stille på Amsterdam Arena.

Sterk prestasjon av RBK. 1-0 slutt. Halve jobben er gjort. 👍🏻⚽🇳🇴 — morten langli (@skolemorten) August 17, 2017

Rosenborg slipper ikke inn mål ute i Europa de. Smart #2fx — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) August 17, 2017

Wow! Glitrende av @RBKfotball. Adegbenro en umiddelbar hit! Dette var sterkt. — Jon H. Børrestad 📺 (@TV2_Jon) August 17, 2017

Meget klokt utført bortekamp av Rosenborg.Siste 45 minuttene direkte imponerende. (som antydet etter trekning: Ajax klart svakere enn i vår) — Lars Tjærnås (@Tjaernas) August 17, 2017