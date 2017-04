Adegbenro utlignet på overtid

ANNONSE

BRANN - VIKING 1-1:

BRANN STADION (Nettavisen): Tre minutter på overtid steg Adegbenro opp på et nydelig innlegg fra Kristoffer Haugen og stanget inn 1-1. Man kan ikke si at det var ufortjent ettersom Brann ga fra seg initiativet på slutten av kampen og lot Viking få bedre tid med ballen.

Etter en tam start på vestlandsderbyet mellom to av Norges største byer, ble det et drama på slutten. Fredrik Haugen sendte Brann i føringen etter en keepertabbe av Iven Austbø i Viking-målet. Det var et skudd en keeper av Austbøs kaliber skal ta og det kommer nok til å irritere målvakten til Viking.

Ti minutter ut i omgangen så gikk innlegget til Viking-juvelen Adegbenro i hånda til Haugen å alle fra Viking ropte på straffe. Man så også at de hadde en sak da ballen tydelig er i hånda på Haugen, men dommer Nilsen blåste ikke.

Keepertabbe av Austbø

De første 20 minuttene på Brann Stadion var preget av to lag som tok og følte på hverandre. Det var ingen ordentlige sjanser og relativt daft ute på banen. Et par avslutninger av Vikings Samuel Adegbenro var det eneste vi fikk servert.

Så skulle Brann få ballen i mål. Det var spilt drøyt 20 minutter, og daffheten til Viking straffet seg da Gilli Rolantsson plukket opp en dårlig klarering fra Michael Ledger, og sendte ballen til Fredrik Haugen som sto helt alene på 20 meter. Haugen fikk egentlig ikke fyrt av noe godt skudd, men ballen gikk inn via Iven Austbø og i mål, 1-0 Brann.

Det var et skudd keeper Austbø mest sannsynlig ergrer seg over, da dette var et skudd han absolutt burde tatt.

Rekdal ­– Daff omgang

Viking kom på en visitt på Brann sin halvdel, og fikk en mulighet drøyt 5 minutter før pause. Claes Kronberg kom villig opp på høyre kanten og slo et godt innlegg, som Steffen Ernemann satt utenfor.

Like etter rullet Brann opp et angrep, Amin Nouri kom seg fint fri på høyrekanten og fikk slått inn til Rolantsson som tok ned ballen på bakre stolpe, i feltet fant han Kristoffer Barmen, som sendte ballen noen centimeter utenfor målet til Viking.

De store sjansene uteble i første omgang og Eurosports ekspertkommentator Kjetil Rekdal var ikke nevneverdig imponert etter det han fikk servert og mente at det var tamt ute på banen.

Viking kunne hatt straffe

Viking startet litt bedre i den andre omgangen og drøyt ti minutter ut rundet Adegbenro Nouri og skjærte inn fra venstrekanten, der la han inn, men ballen gikk i Haugen og ut til corner. Alle Viking spillerne ropte på straffe men ble ikke hørt av dommer Ola Hobber Nilsen.

Man så tydelig at ballen traff armen til Haugen, men dommer Hobber Nilsen valgte å ikke blåse straffespark. Det kunne se ut til at det var riktig avgjørelse ettersom at armen var ganske nære kroppen.

Drama på slutten

Fredrik Haugen har virkelig skrudd på høyrefoten i år og etter 72 minutter var han på farten igjen. Haugen slo en nydelig corner, Jakob Orlov, som kom inn for Torgeir Børven ett kvarter ut i den andre omgangen, stanget ballen rett på Austbø, som måtte gi til ny corner.

Tre minutter på overtid skulle Viking komme tilbake. Kristoffer Haugen fikk stå fri på venstrekanten og fikk slått ett meget godt innlegg som fant panna til Adegbenro. Han gjorde ingen feil å stanget inn utligningen til Viking på nydelig vis.