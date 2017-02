Agüero benket for tredje kamp på rad: - Føler seg ydmyket

ANNONSE

BOURNEMOUTH - MAN. CITY 0-2:

De lyseblå vant til slutt 2-0 mot Joshua Kings lag mandag kveld, og Agüero vil trolig hevde han fortjener kampens andre scoring.

Han var på ballen rett før Tyrone Mings satte den i eget mål, og på reprisene var det vanskelig å tyde om ballen hadde gått i nettet uansett om Bournemouth-forsvareren hadde vært der eller ikke.

- Føler seg ydmyket

Uansett hadde det vært interessant å vite hva superspissen tenker etter mandagens bortematch. For tredje kamp på rad ble han benket til fordel for Citys vidunderbarn Gabriel Jesus.

- Jeg tror Agüero føler seg ydmyket. Hvordan ville du føle det hvis du ble vraket, kommenterte tidligere Premier League-storscorer Chris Sutton overfor BBC mandag kveld.

Gabriel Jesus har tatt engelsk fotball med storm, og før kampen sto den 19 år gamle brasilianeren med tre mål og én målgivende på 188 minutter i Premier League.

Men mandagens oppvisning ble kortvarig. En skade gjorde at Jesus måtte forlate banen etter bare 14 minutter, og inn kom en revansjesugen Agüero.

Også tidligere storspillere Jamie Carragher og Gary Neville er spent på hva som skjer videre med Aguero nå.

- I hvert eneste intervju snakker Pep Guardiola om intensitet. Og jeg føler for Agüero, for han har endret spillet sitt, men jeg tror Guardiola har tatt en titt på mål-historikken til Agüero og ofret mål (for intensitet), sier Carragher til Sky Sports.

- Van Nistelrooy ble ofret for Louis Saha da jeg spilte for Manchester United. Og laget ble trolig bedre etter at han dro. Vi har nevnt at City har en stadig eldre tropp, og Pep er i ferd med å bygge en ny ryggrad i laget. Jeg kan ikke sitte her og si at det er feil beslutning, sier Neville.

Oddsen for at spissen selges til sommeren blir uansett stadig dårligere.

Citys seier fører dem opp på andreplass, og Guardiolas menn har virkelig funnet tilbake til godformen. Nå er det bare åtte poeng opp til Chelsea på førsteplass.

Kampen åpnet jevnt, og den første store sjansen kom ikke før det var spilt 26 minutter. Manchester Citys Leroy Sané dro seg løs på venstresiden og fant Raheem Sterling i boksen, men avslutningen fra engelskmannen gikk i stolpen og ut. Der burde gjestene tatt ledelsen.

Men da våknet også kampen. Og igjen var Sané og Sterling involvert. Førstnevnte slo en ball inn i boksen, og på bakerste stolpe ventet Sterling. Fra fem meter hadde han ingen problemer med å sende City opp i 1-0.

King-annullering

Joshua King, som startet på topp for vertene, trodde han utlignet noen minutter senere da han rev seg løs og satte innlegget fra Jordan Ibe i mål, men dommer Neil Swarbrick annullerte og dømte frispark. Reprisene viste at King dro John Stones i trøya før han løp seg fri.

- Godt dømt, var dommen fra TV 2s Simen Stamsø Møller.

- Modig og korrekt avgjørelse, mente tidligere storscorer Chris Sutton.

ANNULLERT: Her tror Joshua King han har scoret mot Manchester City. Men dommeren ville det annerledes.

Også tidligere landslagskaptein Brede Hangeland føyde seg inn i rekken av dem som mener nordmannen brukte ulovlige midler i den situasjonen.

- Her må vi gi Swarbrick skryt, det er imponerende å få med seg den. Vi har etterlyst killerinstinkt fra King, der viste han det, men dessverre fulgte dommeren godt med, sa Hangeland.

Etter 68 minutter ble det tellende scoring, og igjen var det bortelaget som fant nettmaskene. Raheem Sterling fintet seg fint fri og slo en lav ball inn i feltet. Der kastet Tyrone Mings og Sergio Agüero frem hvert sitt bein, og begge var borti ballen før den gikk i mål.

Trolig blir scoringen stående som et selvmål, men innbytter Agüero jublet som besatt.

Syv minutter før slutt kunne Sané økt til 3-0, men traff tverrliggeren etter å ha stjelt ballen fra en slurvende Mings.

Dermed endte det 0-2 på Vitality Stadium mandag kveld.

Nå er det duket for cupspill kommende helg for Pep Guardiolas menn. City møter Huddersfield i FA-cupen førstkommende lørdag, og den kampen spilles på Etihad.

Bournemouths neste kamp spilles først om to helger, borte mot West Bromwich i Premier League.

