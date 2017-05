Ajax' unggutter med sterk seier mot Lyon

ANNONSE

AJAX - LYON 4-1:

Ajax spilte seg til et strålende utgangspunkt før returkampen i Frankrike, etter å ha slått Lyon hele 4-1 i den første av to semifinaler onsdag kveld.

Likevel sørget Mathieu Valbuenas redusering for at franskmennene øyner et ørlite håp om avansement.

Ajax-ledelse



25 minutter ut i kampen, tok hjemmelaget ledelsen. Et frispark ble slått inn i feltet av Hakim Ziyech. Innlegget fant så vidt veien innom Bertrand Traorés hode, før den gikk inn i Lyon-målet.

Situasjonen var vanskelig for keeper Anthony Lopes, og selv om ballen så vidt rørt Traoré, klarte ikke målvakten å hindre Ajax fra å ta ledelsen.

Knappe ti minutter senere var Ajax frempå igjen.

Kasper Dolberg har blitt koblet til omtrent det som finnes av europeiske storklubber, og onsdag viste han hvorfor. Dolberg og nevnte Traoré utnyttet svakt forsvarsspill av Lyon, og den danske spissen ble spilt alene gjennom mot keeper Lopes. Der gjorde Dolberg alt riktig, og doblet med det Ajax' ledelse.

Hektisk



Knappe to minutter før pause kunne Amin Younes økt hjemmelagets ledelse til 3-0, men denne gangen stoppet Lopes skuddforsøket.

Nevnte Younes klarte ikke å score i den første omgangen, men fikk satt ballen i mål allerede etter tre minutters spill i den andre omgangen. Etter litt rotete spill foran Lyon-målet, fikk Younes til slutt sendt ballen over målstreken bak Lopes.

Etter 66 minutter reduserte Mathieu Valbuena for de franske gjestene, og ga dermed Lyon det viktige bortemålet man så ofte trakter etter. Fem minutter senere var Traoré frempå på nytt, og økte Ajax' ledelse til 4-1. 4-1 ble også sluttresultatet.

Dermed har Ajax et strålende utgangspunkt før den andre semifinalen, samtidig som at Lyon er avhengige av å spille en meget god hjemmekamp for å kunne håpe på en plass i Europa League-finalen.

Unggutter

Ajax er kjent for sin evne til å utvikle og bruke unge fotballspillere. Semifinalen mot Lyon var intet unntak, og toppklubben fra Nederland stilte blant annet til start med en svært ung forsvarsfirer.

21 år gamle Kenny Tete var eldstemann av de fire i Ajax-forsvaret, mens Matthijs de Ligt var yngst med sine 17 år.

I tillegg er målscorerne Traoré og Dolberg 21 og 19 år, mens Younes er hele 23 år.

Returoppgjør

Returoppgjøret mellom de to lagene spilles i Lyon på torsdag om en uke.

Da vil det endelige svaret komme om hvem av de to lagene som er sikret en plass i Europa League-finalen. Finalen spilles på Friends Arena i Stockholm 24. mai.

I finalen vil vinneren av semifinalen mellom Ajax og Lyon møte vinneren av semifinalen mellom Celta Vigo og Manchester United.