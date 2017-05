Ajax-sjefen: - Det var en kjedelig kamp

ANNONSE

STOCKHOLM (Nettavisen): Ajax-treneren klarte aldri å knekke den taktiske koden mot Manchester United, og måtte til slutt se eget lag tape 0-2 mot det engelske storlaget på Friends Arena.

På pressekonferansen etter kampen forteller Bosz at de ikke klarte å få til sitt vanlig gode offensive spill.

- Jeg så ikke det Ajax-laget som jeg er vant til å se i kveld. Med det mener jeg et Ajax-lag som spiller god fotball med høyt press og som dominerer. I dag var det vanskelig å presse høyt fordi Manchester United kun slo langpasninger. De tok ikke noe risiko når de bygde opp angrepene, sier Bosz.

- Kjedelig

Ajax-treneren mener publikum og TV-seerne ble vitne til en finale uten særlig underholdning.

- Jeg synes det var en kjedelig kamp. Ingen av lagene skapte sjanser. Det første målet kom egentlig ikke på en sjanse. Vi mistet ballen på et innkast. Skuddet gikk via en spiller og inn. Når man kommer under 0-1 mot et så godt organisert lag, så blir det vanskelig. Spesielt etter at det andre målet kommer rett etter at man har kommet ut av garderoben etter pause, forteller Ajax-treneren.

Bosz tror onsdagens finale kommer til å være en viktig erfaring for spillerne hans.

- Dette var den første finalen for alle spillerne. De kommer til å lære av dette og de kommer sterkere tilbake, sier Ajax-sjefen.

- Vi var ikke gode nok i dag. Gratulerer, Manchester United.

FOR STERKE: Manchester United ble et nummer for store for Ajax.

United-skryt

Ajax-sjefen har rett i at det ble få antall målsjanser i onsdagens finale, men Jose Mourinho får likevel skryt av måten United spilte på.

Eurosport-kommentatorene Kjetil Rekdal og Kenneth Fredheim var blant de som lot seg imponere.

- Jeg tar meg selv i å sitte her og beundre det defensive maskineriet til Manchester United. De har vist en enorm disiplin utpå her, sier Fredheim.

- Ja, og aggressivitet og. De er flinkte til å variere presshøyden sin og kom tøft ut de første sju-åtte minuttene, de trakk seg litt tilbake og fikk uttelling. De har balansert kampen på en flott måte. Det er et veldig taktisk og disiplinert United-lag, og det visste vi på forhånd. De har levert til punkt og prikke under stort press, sier Rekdal.

Manchester United-spiller Ander Herrera var også fornøyd med måten laget spilte. Han ble kåret til banens beste og stilte på pressekonferansen etter kampen.

- Vi spilte som et stort lag i dag, vi spilte veldig smart, sier Herrera.

Manchester Uniteds Europa League-seier gjør at laget nå til tross for at de ble nummer seks i Premier League får spille Champions League neste sesong.