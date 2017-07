Ajax-stjerne kollapset på banen

Ble fraktet til sykehus i ambulansehelikopter.

Treningskampen mellom Werder Bremen og Ajax ble avbrutt i det 72. minuttet da unggutten Abdelhak Nouri falt om på banen med det som så ut som hjertestopp på lørdag.

En ambulanse ble raskt sendt inn på banen, og medisinsk personell satte i gang med hjerte- og lungeredning inne på gressmatten.

Rapporter sier at Nouri skal ha blitt fraktet fra banen i ambulansehelikopter til et sykehus i Innsbruck. Werder Bremen har sin treningsleir i Zillertal i østerrikske alpene, og møtte Ajax til kamp der på lørdag.

I en oppdatering fra Ajax' offisielle Twitter-konto klokken 18.14 skal 20-åringens tilstand nå være stabil.

«Det er snakk om ustabil hjerterytme. Han er stabil, har puls og ligger i søvn,» skriver den nederlandske klubben på Twitter.

«Nouri er nå flydd til sykehus med helikopter. Takk til alle for støtten, skriver klubben videre.

Nouri wordt nu per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen. Ontzettend bedankt voor al jullie steunbetuigingen.

Ajax sin offisielle Twitter-konto kom med flere oppdateringer etter at kampen mot Werder Bremen ble stoppet:

«Frykt på og rundt banen. Noe har skjedd med Abdelhak Nouri. Vi vet ikke hva.»

Schrik op en rond het veld. Er is iets aan de hand met Abdelhak Nouri. Maar het is niet duidelijk wat. #ajawer

«Det kommer en ambulanse på banen. Det ser alvorlig ut, vi håper på mer informasjon om Abdelhak Nouris tilstand snart.»

Er komt een ambulance het veld op. Het ziet er ernstig uit, we hopen snel op meer informatie over Abdelhak Nouri.

«Ambulansepersonellet holder fortsatt på med Nouri, spillerne ser bekymret ut. Det er alvorlig, vi lar dere vite mer med en gang det er mer klarhet i hva som har skjedd.»

Hulpdiensten nog altijd bij Nouri, spelers kijken bezorgd toe. Het is ernstig, we laten direct weten als er meer duidelijkheid is.