Ajer: - Jeg blir trolig lånt ut til engelsk klubb

Den norske Celtic-spilleren Kristoffer Ajer sier til Sky Sports at han trolig blir lånt ut til en klubb i The Championship på nyåret.

- Brendan Rodgers har sagt at han har troen på meg som stopper, men jeg trenger spilletid på høyest mulig nivå og derfor blir det trolig et lån i januar. Det blir trolig på andre nivå i England, sier nordmannen.

Unggutten oppgir ikke hvilke klubber som er aktuelle.

Ajer ble hentet til Celtic av Ronny Deila, men har fått begrenset med spilletid under Brendan Rodgers, og står bak i køen på førstelaget.

- Målet mitt er å bli den beste forsvarsspilleren i Norge og jeg har kommet langt over de siste seks månedene, sier 18-åringen ifølge Sky Sports.

- Jeg har vært på trening en time før alle andre for å bedre meg fysisk og jeg trener med førstelaget. Jeg har lagt på meg sju kilo med muskler siden jeg kom til Celtic og føler at treningshverdagen her er viktig, sier han.

Under tiden i Start spilte Ajer mye på midtbanen, men i Celtic blir den norske unggutten altså først og fremst sett på som en midtstopper.

Erik Sviatchenko, Jozo Simunovic, Kolo Toure og Eoghan O'Connell er imidlertid foran ham i køen om en plass på førstelaget.

Ajer signerte en fireårskontrakt med Celtic da han kom til klubben i sommer, men står så langt uten ligakamper for klubben denne sesongen.

I Norge har Ajer spilt for Lillestrøm og Start.