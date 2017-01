Ajer debuterte for Kilmarnock

ANNONSE

Den utleide Celtic-spilleren startet som midtstopper i fjerde runde av den skotske cupen da Kilmarnock tapte 0-1 mot Hamilton Academical.

Den avgjørende scoringen kom på et straffespark rett før slutt.

Ajer var på banen i hele kampen for hjemmelaget.

- Smart forsvarsspill



Kampen ble ikke TV-overført i Norge, men 18-åringen høster flere rosende ord på sosiale medier.

- Ajer har gjort det bra på stopperplass, skriver frilansjournalisten og Kilmarnock-supporteren Stephen Bark på Twitter.

Også klubbens egen twitterkonto la ut flere rosende ord om det norske stortalentet.

- Gjestene prøvde seg med en tidlig sjanse, men ble nektet scoring etter smart forsvarsspill fra Ajer, skrev klubbens offisielle twitterkonto i første omgang.

- Strålende forsvarsspill av Ajer som nektet Borphy vei til mål, skrev klubben etter pause.

- Skal bli best



Ajer er altså lånt ut fra Celtic resten av sesongen for å tilegne seg erfaring fra førstelagsspill som midtstopper.

Den storvokste nordmannen har nemlig bestemt seg for å satse fullt og helt på å bli forsvarsspiller.

- Jeg skal bli den beste forsvarsspilleren i Norge, og jeg føler at jeg har tatt store steg de siste seks månedene, sa Ajer til NTB i desember.

Neste Kilmarnock-kamp spilles lørdag om en uke. Da kommer Ross County på besøk i ligaen.

Her er noen av reaksjonene på sosiale medier etter Ajers debut:

Looks like ajer had a good game for killie 👏🏻 — Colm Martin (@ColumMartin) January 21, 2017

Ajer at fucking 18 years old has been the best player in our defence all season and he's played one game — Alex (@Alex__Galt) January 21, 2017

Even first 45. No real chances to speak of. Ajer done well at centre back, Woodman recovered well from an early scare in goal. — Stephen Bark (@Journo_Steve) January 21, 2017

3' The visitors tried to get an early chance at goal but Brophy was denied by some clever defending from Ajer — Kilmarnock FC (@OfficialKillie) January 21, 2017

We're looking in front here by a neck, if it's Ajer's neck we'll be fine! Big man looks a player, not necessarily a centre half to be fair. — KillieFC.com (@KillieFC) January 21, 2017

52' Sublime defending from Ajer, who denied Brophy from advancing any further towards goal! — Kilmarnock FC (@OfficialKillie) January 21, 2017