Skotske Daily Record skriver torsdag kveld at Kristoffer Ajer lånes ut til Kilmarnock resten av sesongen.

Celtic-manager Brendan Rodgers bekrefter opplysningene overfor avisen.

- Kristoffer drar til Kilmarnock. Han hadde et par muligheter, men det blir bra for ham å spille der. Han har funnet seg til rette her, og nå kan han spille resten av sesongen et sted vi kan følge nøye med på ham, sier Rodgers til avisen.

- Kunne valgt England



Ajer selv hintet i slutten av desember om at han var lysten på et utlån. Den tidligere Start- og Lillestrøm-spilleren terper for tiden på en ny rolle som midtstopper.

- Jeg hadde også muligheten til å reise til engelske klubber, men da var det mest snakk om å spille midtbane. Celtic vil se meg som midtstopper, og de vil se meg i den skotske ligaen. Nå blir det viktig for meg å få spilletid og erfaring som midtstopper, og det er det jeg håper å få nå, forklarer Kristoffer Ajer om overgangen overfor TV 2-sporten.

- Skal bli Norges beste

Målet er samtidig klinkende klart.

- Jeg skal bli den beste forsvarsspilleren i Norge, og jeg føler at jeg har tatt store steg de siste seks månedene, sa Ajer til NTB i desember.

Nå fortsetter ferden i Kilmarnock, som i skrivende stund ligger tredje sist på tabellen i den skotske toppdivisjonen.

Ajer håper på debut så snart som til helgen.

- Det er cupkamp allerede på lørdag som jeg håper å være med på. Glasgow-derby mot Hamilton, så det blir veldig kult. I tillegg til meg har de nettopp hentet tre unge spillere fra Newcastle, sier Ajer til TV 2.