Al-Khelaifi avhørt i Sveits

PSG-eier og medietopp Nasser al-Khelaifi, som er mistenkt for korrupsjon, avhøres onsdag av sveitsiske etterforskere.

Al-Khelaifi er satt under etterforskning av sveitsisk påtalemyndighet, som mener han har bestukket den tidligere FIFA-generalsekretæren Jerome Valcke for å sikre seg lukrative VM-rettigheter.

Torsdag er det to uker siden det ble kjent at al-Khelaifi og Valcke er under etterforskning i Sveits. Både Paris Saint-Germain-presidenten og den tidligere FIFA-toppen benekter å ha gjort noe galt.

Det er ventet at al-Khelaifi må sitte mange timer i avhør onsdag. Mange spørsmål skal stilles, påpeker Andre Marty, talsmann for den sveitsiske statsadvokatens kontor.

– Fotballverdenen må være tålmodig når det gjelder resultatene fra dette første avhøret, sa han til pressen som var møtt opp utenfor kontorbygget i Bern.

Avhøret av den mektige fotball- og medieeieren startet ved 9.45-tiden onsdag, ifølge Marty.

Som sjef for medieselskapet beIN Media Group har Al-Khelaifi vært med på å sikre TV-rettigheter til fire fotball-VM, deriblant mesterskapet i hans hjemland Qatar i 2022.

Men det er i forbindelse med VM i 2026 og 2030 han og Valcke er anklaget for økonomisk kriminalitet. De er begge mistenkt for bestikkelser, svindel, økonomisk mislighold og dokumentfalsk.

Valcke ble avhørt i Sveits for snaut to uker siden. Han er fra før involvert i en annen etterforskning koblet til mistenkt korrupsjon i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

(©NTB)

Mest sett siste uken