Aleesami med målgivende - Palermo tapte igjen

UDINESE - PALERMO 4-1:

Den norske landslagsbacken Haitam Aleesami slo den målgivende pasningen før Palermos eneste mål i 1-4-tapet mot Udinese i Serie A søndag.

Venstrebacken tok ned ballen på brystkassa før han tok med seg kula innover i banen. 25-åringen slapp så ballen til Roland Sallai, som sendte Palermo i ledelsen etter 12 minutter.

Bunnlaget holdt på ledelsen til det gjensto tre minutter av første omgang, men da utlignet Cyril Théréau for Udinese. I andre omgang røynet det på for nedrykksplasserte Palermo. Duvan Zapata satte inn 2-1 etter 60 minutter, før Rodrigo de Paul økte ledelsen åtte minutter senere.

Se Haitam Aleesamis forarbeid før ledermålet under.

Jakub Jankto fastsatte resultatet til 4-1 i det 80. minutt. Seks minutter tidligere fikk Alessandro Diamanti direkte rødt kort.

Aleesami startet kampen for Palermo, men ble byttet ut etter 65 minutter. Han er ikke med i landslagstroppen som samles i London mandag fordi han er utestengt mot Nord-Irland grunnet gule kort.

Palermo står med tre strake tap i Serie A. Laget har ikke vunnet siden starten av februar. Fem av de siste seks kampene er tapt, og hele sju poeng skiller opp til Empoli rett over nedrykkstreken.

Cuadrado-matchvinner

Juan Cuadrado ble matchvinner da Juventus vant 1-0 mot Sampdoria. De regjerende mesterne er på god vei mot sitt sjette strake seriemesterskap.

Kantspilleren sendte Juventus foran på bortebane etter sju minutter. Colombianeren kastet seg fram på et innlegg fra venstre og headet ballen i mål.

Juventus klarte ikke å følge opp scoringen, og fikk en liten nedtur da Paulo Dybala måtte byttes av banen med en skade, men Gianluigi Buffon holdt Sampdoria unna scoringslista slik at Juventus tok sin 24. ligaseier for sesongen.

Napoli ledet med tre mål til pause, men fikk en ukomfortabel avslutning på 3-2-kampen borte mot formsvake Empoli.

Napoli på andreplass

Gjestene så lenge ut til å gå mot en sikker trepoenger. To mål fra Lorenzo Insigne og en frisparkperle signert Dries Mertens sørget for at det sto 3-0 etter 38 minutter.

Stillingen holdt seg helt til Omar El Kaddouri reduserte for Empoli i det 70. minutt. Napoli fikk svette litt da Massimo Maccarone gjorde 2-3 fra straffemerket åtte minutter før slutt.

Napoli ble tildelt to straffespark i søndagens kamp. Mertens bommet på den første i åpningsminuttene, men Insigne var sikker da han fikk muligheten til å gjøre 3-0.

Med borteseieren tok Napoli seg opp på annenplass med 63 poeng etter 29 Serie A-kamper. Søritalienerne er ti poeng bak serieleder Juventus. Roma er poenget bak Napoli. Laget fra hovedstaden møter Sassuolo på eget gress senere søndag.

Målløst for Lazio

Empoli ligger fjerde sist på tabellen. Klubben står med seks strake tap.

Atalanta vant oppskriftsmessig 3-0 mot tabelljumbo Pescara, mens Fiorentina får større avstand til Sampdoria midt på tabellen med sin 1-0-seier mot Crotone.

Bologna klatret på tabellen med sin 4-1-seier mot Chievo. Kampen mellom Cagliari og Lazio endte 0-0. Lazio, som er nummer fire på tabellen, taper dermed verdifulle poeng i toppkampen.

